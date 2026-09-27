Сплата адміністративного збору під час оформлення паспортів

Українці, які замовляють ID-картку чи документ для виїзду за кордон, зобов'язані сплатити адміністративний збір за допомогою прозорого механізму. Тепер для цього потрібен лише один платіж. Про це йдеться на сайті Державної міграційної служби.

Людина сплачує одну суму, яка містить вартість бланка, персоналізації та самої адміністративної послуги. Квитанція про оплату послуги теж входить до пакета необхідних документів.

При цьому варто пам'ятати, що під час оплати громадянин вписує реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо гроші сплачуються за паспорт дитини, то варто вказувати саме її РНОКПП або свідоцтва про народження.

Також люди мають право оформити одразу ID-картку та паспорт для виїзду за кордон для себе, або ж декілька документів для дітей.

Якщо, наприклад, мама або тато звертаються до міграційної служби для оформлення тільки паспортів для виїзду за кордон для себе та дитини – такий випадок не є одночасним оформленням і не може бути оплачений як одна послуга,

– уточнюють фахівці.

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А от коли батьки оформлюють для себе ID-картку, паспорт для виїзду за кордон, а разом з тим паспорти для виїзду за кордон для своїх дітей, то це вважається однією послугою. Відповідно й сплачується "одним чеком".

Квитанція про сплату адмінзбору обов'язково подається разом з основним пакетом документів.

Гроші за оформлення паспортів можна повернути

Після сплати послуги в людини є три роки. За цей час вона може завершити процедуру й оформити паспорти, або ж здійснити повернення грошей.

У міграційній службі уточнили, що повернути кошти заявник може, якщо з якихось причин він відмовляється від надання послуги. У такому випадку подається письмова заява за встановленою формою до регіонального управління ДМС. До заяви варто додати оригінал квитанції, завірені копії паспорта громадянина України та РНОКПП, копію довідки з банку з реквізитами платника.

У випадку, якщо документ замовлявся для дитини, то додатково варто подати її свідоцтво про народження. Протягом 30 днів сплачені кошти мають повернутися на рахунок.

Важливе про оформлення паспортів в Україні

Нагадаємо, оформити закордонний паспорт можна у ДМС, ЦНАПі або в ДП "Документ". Із 1 січня 2026 року оформлення подорожчало: 1 147 гривень – у звичайному порядку до 20 робочих днів, 1 787 гривень коштує термінове оформлення до 7 робочих днів. Паспорт видають на 4 роки дітям до 16 років і на 10 років громадянам від 16 років.

Примусово змінювати чинний паспорт громадянина України у форматі книжечки не потрібно. Він залишається дійсним, якщо немає підстав для його заміни. Якщо паспорт-книжечка підлягає заміні, то отримати нову книжечку фактично дуже складно, тому оформлюється ID-картка. Її вартість становить 618 гривень при оформленні до 20 робочих днів і 988 гривень – за умови видачі через 10 робочих днів.