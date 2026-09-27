Уплата административного сбора при оформлении паспортов

Украинцы, которые заказывают ID-карту или документ для выезда за границу, обязаны уплатить административный сбор с помощью прозрачного механизма. Теперь для этого требуется всего один платеж. Об этом говорится на сайте Государственной миграционной службы.

Человек оплачивает одну сумму, которая включает стоимость бланка, персонализации и самой административной услуги. Квитанция об оплате услуги также входит в пакет необходимых документов.

При этом следует помнить, что при оплате гражданин указывает регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Если деньги уплачиваются за паспорт ребенка, то следует указывать именно его РНОКПП или свидетельство о рождении.

Также люди имеют право сразу оформить ID-карту и загранпаспорт для себя или несколько документов для детей.

Если, например, мама или папа обращаются в миграционную службу для оформления только паспортов для выезда за границу для себя и ребенка – такой случай не является одновременным оформлением и не может быть оплачен как одна услуга,

– уточняют специалисты.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

А вот когда родители оформляют для себя ID-карту, загранпаспорт, а вместе с тем загранпаспорта для своих детей, то это считается одной услугой. Соответственно, оплата производится "одним чеком".

Квитанция об уплате административного сбора обязательно подается вместе с основным пакетом документов.

Деньги за оформление паспортов можно вернуть

После оплаты услуги у человека есть три года. За это время он может завершить процедуру и оформить паспорта, либо же вернуть деньги.

В миграционной службе уточнили, что вернуть средства заявитель может, если по каким-либо причинам он отказывается от оказания услуги. В таком случае подается письменное заявление по установленной форме в региональное управление ГМС. К заявлению следует приложить оригинал квитанции, заверенные копии паспорта гражданина Украины и РНОКПП, а также копию справки из банка с реквизитами плательщика.

Если документ заказывался для ребенка, то дополнительно следует подать его свидетельство о рождении. В течение 30 дней уплаченные средства должны быть возвращены на счет.

Важная информация об оформлении паспортов в Украине

Напомним, оформить загранпаспорт можно в ГМС, ЦПАУ или в ГП "Документ". С 1 января 2026 года стоимость оформления выросла: 1 147 гривен – в обычном порядке до 20 рабочих дней, 1 787 гривен – срочное оформление до 7 рабочих дней. Паспорт выдают на 4 года детям до 16 лет и на 10 лет гражданам от 16 лет.

Принудительно менять действующий паспорт гражданина Украины в формате книжечки не требуется. Он остается действительным, если нет оснований для его замены. Если паспорт-книжечка подлежит замене, то получить новую книжечку фактически очень сложно, поэтому оформляется ID-карта. Ее стоимость составляет 618 гривен при оформлении до 20 рабочих дней и 988 гривен – при условии выдачи через 10 рабочих дней.