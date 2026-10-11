Сроки обмена ID-карты и загранпаспорта

Задержки с оформлением документов нередко возникают из-за периодического технического обслуживания или перегрузки государственных реестров. Чтобы избежать неприятных ситуаций и потери срока действия паспортов, украинцам рекомендуется следить за сроками их действия и обращаться в соответствующие органы заранее. Как отмечают в Государственной миграционной службе, подавать документы на замену можно раньше, чем истечет срок действия действующего документа.

Для владельцев ID-карт установлено четкое правило относительно сроков подачи документов. Обратиться с заявлением на обмен можно ровно за 30 дней до истечения срока действия текущего документа. При этом старый паспорт остается у владельца на руках вплоть до момента получения нового.

Оформление загранпаспорта требует еще большей осмотрительности и планирования. Специалисты советуют подавать документы за 6–9 месяцев до истечения срока действия текущего загранпаспорта.

Обратите внимание! Такой срок связан с тем, что большинство стран мира запрещают въезд туристам, если срок действия их документа составляет менее 3–6 месяцев на момент пересечения границы.

Другие основания для обязательной замены паспорта

Помимо истечения срока действия, существуют и другие законодательно установленные основания для обновления документов. В частности, это касается достижения определенного возраста или изменения личных данных гражданина.

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Владельцам паспортов-книжек старого образца следует помнить об обязательной вклейке новой фотографии по достижении 25 и 45 лет. Если же человек сменил фамилию или имя, подать документы на новый паспорт необходимо в течение 30 дней с момента получения свидетельства об изменении данных.

Напомним, украинцы по желанию могут обменять паспорт-книжку на ID-карту. В случае утери, порчи, изменения данных человек уже не получит документ старого образца, так как таких бланков больше не существует. Стоимость оформления ID-карты зависит от срока изготовления.

К пакету документов для оформления паспортов гражданина Украины следует приложить квитанцию об оплате. Внести плата за услугу можно через отделения банка, терминалы самообслуживания или в режиме онлайн.