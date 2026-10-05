Чи працюють сервіси ДМС

Кілька днів тривали роботи з ліквідації збою з реєстрами, через що були призупинені деякі послуги з оформлення документів. Незабаром має запрацювати й сайт Державної міграційної служби. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Фахівці завершили технічні роботи в сервісах ДМС. Від ранку 5 жовтня відновлено роботу сервісів. Тому люди можуть звертатися до підрозділів служби або в ЦНАП для оформлення паспорта громадянина України й документа для виїзду за кордон.

Підрозділи Міграційної служби та відділення "Паспортного сервісу" працюють у штатному режимі відповідно до графіків,

– йдеться в повідомленні.

Українцям нагадали, що відновлено роботу всіх сервісів і надання послуг. Також люди можуть записуватися до електронної черги. А ті записи, які було здійснено на період збою, залишаються чинними – тобто повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно. У такому випадку людина може прийти до підрозділу й звернутися за послугою в зручний час.

При цьому офіційний сайт Державної міграційної служби має відновити роботу в найближчі години.

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Нагадаємо, доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби обмежували через технічну несправність обладнання оператора зв'язку. Послуги не надавалися, доки тривали відновлювальні роботи.

За кордоном видача паспортів так само продовжується в консульських службах та в підрозділах ДП "Документ". Аби послугу й готовий паспорт надали українцеві призовного віку, він має пройти перевірку військово-облікових даних, які відображаються в Резерв+.