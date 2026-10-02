Про це йдеться у заяві Державної міграційної служби України.

Про що повідомили у ДМС

Отримати готовий паспорт за кордоном можна буде після перевірки даних, які мають відображатися у Резерв+.

Водночас заходи з відновлення стабільної роботи систем служби продовжуються. Їх планують завершити до кінця доби 2 жовтня.

Електронна черга буде повністю перенесена зі збереженням черговості, на якій її було призупинено. Повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно.

Видача вже виготовлених паспортних документів на території України та за кордоном продовжується,

– наголосили у ДМС.

Нагадаємо, що 29 вересня в Україні тимчасово призупинили оформлення нових закордонних паспортів та ID-карток через масштабні пошкодження телекомунікаційної інфраструктури.

Лише за 5 днів було пошкоджено або виведено з ладу щонайменше 4 великі київські дата-центри, які обслуговували понад 10 провайдерів. Постраждало обладнання, яке дає ДМС доступ до реєстрів.