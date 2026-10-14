Скільки коштує оформити паспорт

Іноді ціна може доходити майже до тисячі гривень, про що йдеться на сайті Державної міграційної служби України.

Загальна вартість адміністративного збору у разі оформлення паспорта громадянина України у формі картки протягом 20 робочих днів становить 618 гривень, зокрема:

вартість адміністративної послуги – 126 гривень;

вартість бланка – 492 гривні.

Загальна вартість адміністративного збору у разі термінового (протягом 7 робочих днів) оформлення становить 988 гривень:

вартість адміністративної послуги – 496 гривень;

вартість бланка – 492 гривні.

Зверніть увагу! Водночас оформлення паспорта громадянина України вперше відбувається безкоштовно.

Водночас паспорт громадянина України для виїзду за кордон, який оформлюється до 20 робочих днів, коштує 1 147 гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

А паспорт громадянина України для виїзду за кордон, який зроблять за термін до 7 робочих днів, – 1 787 гривень.

Нагадаємо, що звернутися із заявою на обмін паспорта у формі ID-картки можна рівно за 30 днів до закінчення строку дії поточного документа. Щодо паспорта-книжечки: варто пам'ятати про вклеювання нового фото при досягненні 25 та 45 років.