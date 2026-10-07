Страхова може не відшкодувати збитки після ДТП: коли водія можуть залишити без виплати

Аби компенсувати наслідки аварій, страхова компанія, як правило, спочатку ретельно перевірить, чи виконав свої обов'язки страхувальник або потерпілий. Тому наявність полісу не означає, що людина захищена у випадку дорожньо-транспортної пригоди.

Через які помилки при ДТП страхова компанія не допоможе людині

Причиною відмови в допомозі є помилки в оформленні страхового випадку, будь-яке порушення строків і процедур. Страхова може зменшити виплату або взагалі в ній відмовити. Про це в коментарі 24 Каналу розповів адвокат об'єднання EvrikaLaw Євген Кукса.

Новий закон щодо автоцивілки діє з 1 січня 2025 року. Але умови КАСКО визначаються насамперед договором добровільного страхування. За словами експерта, найпоширенішою помилкою є несвоєчасне повідомлення страховика про ДТП. Повідомлення до страхової компанії водій має подати невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня події.

Якщо про аварію не повідомив винуватець, то пропущення строку несе ризик регресу в тому разі, якщо несвоєчасне повідомлення унеможливило для страховика встановлення факту ДТП, її причин чи розміру збитків.

Євген Кукса адвокат АО EvrikaLaw Якщо ж пригоду належно оформлено, сам факт запізнення підставою для стягнення не є, проте затягувати з повідомленням все ж не варто.

Затягування подачі повідомлення з боку постраждалого ускладнює розслідування обставин. Проте порушення строку повідомлення винуватцем все ж не позбавляє потерпілу сторону права на виплату.

Євген Кукса зазначив, що з 2025 року система прямого врегулювання стала обов'язковою для всіх страхових компаній, проте для самого потерпілого це є зручним правом.

Якщо в ДТП брали участь два забезпечені полісами транспортні засоби і шкоду заподіяно виключно їм, потерпілий має право самостійно обрати: звернутися по виплату до власного страховика через пряме врегулювання або ж традиційно подати заяву до страхової компанії винуватця події,

– коментує адвокат

За договорами КАСКО – добровільного страхування автомобіля від пошкодження або знищення – строки, в які людина має повідомити про випадок, часто бувають ще коротші. Вони мають прописуватися в самому договорі, тому їх слід перевірити заздалегідь.

Також після ДТП не варто одразу проводити ремонт чи продавати автомобіль, доки його не огляне страховик. Тобто пошкоджене майно потрібно зберегти в тому стані, в якому воно опинилося після ДТП. Відремонтована машина заважає оцінці збитків, а тому майже гарантовано може виникнути спір.

Крім того, водію не варто викидати замінені деталі, а сам огляд варто дублювати власною детальною фото- та відеофіксацією.

Нерідко проблеми виникають через неповні або суперечливі документи. Європротокол із виправленнями, розбіжності між поясненнями водіїв і характером пошкоджень, відсутність схеми ДТП чи підписів обох учасників – усе це дає страховику підстави сумніватися в обставинах події,

– сказав Євген Кукса.

У випадку, коли ДТП оформлялося поліціянтами, потрібно подбати про отримання всіх документів, які підтверджують подію. У спірних випадках право на виплату має підтверджуватися судовим рішенням у справі щодо порушення правил дорожнього руху, яке спричинило пошкодження майна.

Важливо! Для КАСКО саме документи від поліції часто є обов'язковою умовою виплати незалежно від розміру збитку.

Також адвокат не радить одразу беззаперечно погоджуватися з першим розрахунком страховика. Сума відшкодування визначається на підставі оцінки, проведеної страховою компанією, проте потерпілий має право не погоджуватися з нею та замовити незалежну оцінку чи експертизу.

Рішення про виплату страховик має ухвалити протягом 60 днів, але цей строк може бути продовжено не більше ніж до 90 днів.

Коли страховик може відмовити у виплаті

Як пояснив експерт, Закон № 3720-IX містить вичерпний перелік підстав для відмови у виплаті, тож будь-яку відмову з інших причин можна оскаржити в суді. Відповідні скарги приймає й Національний банк України як регулятор страхового ринку.

Якщо реальна шкода перевищує страхову виплату, різницю можна стягнути безпосередньо з винуватця ДТП на підставі статті 1194 Цивільного кодексу України. Окремо власникам полісів КАСКО варто уважно вивчити розділ договору про винятки зі страхових випадків,

– уточнив Євген Кукса.

Адвокат говорить, що відмовити у виплаті страхова компанія може, якщо автомобілем на момент ДТП керувала особа, яка не зазначена в договорі. Також людині не допоможуть, якщо водій перебував у стані сп’яніння, залишив у салоні ключі чи документи. Порушення умов зберігання транспортного засобу теж може бути підставою для відмови.

Євген Кукса підсумував, що знання цих умов до настання страхового випадку дозволяє людям уникнути ситуації, коли поліс, за який сплачено чималі кошти, виявляється марним.

Нагадаємо, у 2026 році ліміт відповідальності за ОСЦПВ становить 250 тисяч гривень за шкоду майну та 500 тисяч гривень за шкоду життю й здоров'ю одного потерпілого.

Мати страхування на авто повинні всі водії. Причому деякі категорії – пенсіонери, люди зі статусом УБД – мають право на пільги чи знижку під час його оформлення. Штраф за відсутність автоцивілки у 2026 році складає 425 гривень.