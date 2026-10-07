Из-за каких ошибок при ДТП страховая компания может отказать человеку в помощи

Причиной отказа в помощи являются ошибки при оформлении страхового случая, любое нарушение сроков и процедур. Страховая компания может уменьшить выплату или вообще в ней отказать. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал адвокат объединения EvrikaLaw Евгений Кукса.

Новый закон о автостраховке вступает в силу с 1 января 2025 года. Но условия КАСКО определяются прежде всего договором добровольного страхования. По словам эксперта, самой распространенной ошибкой является несвоевременное уведомление страховщика о ДТП. Уведомление в страховую компанию водитель должен подать незамедлительно, но не позднее чем через три рабочих дня со дня происшествия.

Если о ДТП не сообщил виновник, то пропуск срока влечет за собой риск регресса в том случае, если несвоевременное уведомление лишило страховщика возможности установить факт ДТП, его причины или размер убытков.

Евгений Кукса адвокат АО EvrikaLaw Если же происшествие оформлено надлежащим образом, сам факт опоздания не является основанием для взыскания, однако затягивать с уведомлением все же не стоит.

Затягивание подачи уведомления со стороны пострадавшего затрудняет расследование обстоятельств. Однако нарушение срока уведомления виновником все же не лишает потерпевшую сторону права на выплату.

Евгений Кукса отметил, что с 2025 года система прямого урегулирования станет обязательной для всех страховых компаний, однако для самого потерпевшего это является удобным правом.

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Если в ДТП участвовали два транспортных средства, застрахованные полисами, и ущерб причинен исключительно им, потерпевший имеет право самостоятельно выбрать: обратиться за выплатой к своему страховщику через прямое урегулирование или же традиционно подать заявление в страховую компанию виновника происшествия,

– комментирует адвокат

По договорам КАСКО – добровольного страхования автомобиля от повреждения или уничтожения – сроки, в которые человек должен сообщить о происшествии, часто бывают еще короче. Они должны быть прописаны в самом договоре, поэтому их следует проверить заранее.

Также после ДТП не стоит сразу проводить ремонт или продавать автомобиль, пока его не осмотрит страховщик. То есть поврежденное имущество нужно сохранить в том состоянии, в котором оно оказалось после ДТП. Отремонтированная машина мешает оценке ущерба, а потому почти наверняка может возникнуть спор.

Кроме того, водителю не следует выбрасывать замененные детали, а сам осмотр стоит зафиксировать собственной подробной фото- и видеофиксацией.

Нередко проблемы возникают из-за неполных или противоречивых документов. Европротокол с исправлениями, расхождения между объяснениями водителей и характером повреждений, отсутствие схемы ДТП или подписей обоих участников – все это дает страховщику основания сомневаться в обстоятельствах происшествия,

– сказал Евгений Кукса.

В случае, когда ДТП оформлялось полицией, необходимо позаботиться о получении всех документов, подтверждающих происшествие. В спорных случаях право на выплату должно подтверждаться судебным решением по делу о нарушении правил дорожного движения, что повлекло повреждение имущества.

Важно! Для КАСКО именно документы от полиции часто являются обязательным условием выплаты независимо от размера ущерба.

Также адвокат не советует сразу безоговорочно соглашаться с первым расчетом страховщика. Сумма возмещения определяется на основании оценки, проведенной страховой компанией, однако потерпевший имеет право не соглашаться с ней и заказать независимую оценку или экспертизу.

Решение о выплате страховщик должен принять в течение 60 дней, но этот срок может быть продлен не более чем до 90 дней.

Когда страховщик может отказать в выплате

Как пояснил эксперт, Закон № 3720-IX содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в выплате, поэтому любой отказ по другим причинам можно обжаловать в суде. Соответствующие жалобы принимает и Национальный банк Украины как регулятор страхового рынка.

Если реальный ущерб превышает страховую выплату, разницу можно взыскать непосредственно с виновника ДТП на основании статьи 1194 Гражданского кодекса Украины. Отдельно владельцам полисов КАСКО стоит внимательно изучить раздел договора об исключениях из страховых случаев,

– уточнил Евгений Кукса.

Адвокат отмечает, что страховая компания может отказать в выплате, если на момент ДТП автомобилем управляло лицо, не указанное в договоре. Также человеку не помогут, если водитель находился в состоянии опьянения, оставил в салоне ключи или документы. Нарушение условий хранения транспортного средства также может служить основанием для отказа.

Евгений Кукса подытожил, что знание этих условий до наступления страхового случая позволяет людям избежать ситуации, когда полис, за который уплачены немалые средства, оказывается бесполезным.

Напомним, в 2026 году лимит ответственности по ОСАГО составляет 250 тысяч гривен за ущерб имуществу и 500 гривен за ущерб жизни и здоровью одного потерпевшего.

Иметь страховку на автомобиль должны все водители. При этом некоторые категории – пенсионеры, люди со статусом УБД – имеют право на льготы или скидку при его оформлении. Штраф за отсутствие автостраховки в 2026 году составляет 425 гривен.