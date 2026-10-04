Важны первые минуты после ДТП

Если лицо признают виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия, то оно несет ответственность по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. От действий водителя зависит, будет ли выплачена страховая компенсация и придется ли ей возмещать убытки из собственного кармана. Об основных ошибках, которые допускают водители, эксперты рассказали 24 Каналу.

Управляющий партнер АО "EvrikaLaw", председатель Комитета Национальной ассоциации адвокатов по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андрей Шабельников заявил, что в первую очередь после ДТП нельзя покидать место происшествия или перемещать транспортное средство.

Это предусмотрено в Правилах дорожного движения – в пункте 2.10. Он обязывает водителя немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки – не ближе 20 метров в населенном пункте и 40 метров за его пределами – и не перемещать автомобиль и предметы, имеющие отношение к происшествию.

Андрей Шабельников Управляющий партнер АО "EvrikaLaw", председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Покидание места ДТП квалифицируется по статье 122-4 КоАП и влечет за собой значительный штраф, лишение права управления транспортным средством на срок от одного до двух лет или административный арест – даже если речь идет о незначительной царапине на парковке. Стоит помнить: пункт 2.10 ПДД категорически запрещает перемещать транспортные средства до прибытия полиции, даже если они препятствуют движению других участников (исключение – только крайняя необходимость отвезти пострадавшего в больницу при отсутствии другого транспорта).

Но двое участников ДТП могут договориться и при отсутствии пострадавших и материального ущерба третьим лицам поехать в ближайший пост или в орган Национальной полиции для оформления соответствующих документов, предварительно составив схему происшествия и поставив под ней подписи.

Адвокат подчеркнул, что оформление ДТП также имеет существенное значение. Европротокол можно составлять без вызова полиции только при одновременном соблюдении следующих условий:

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в ДТП участвовали два транспортных средства;

у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО (их действительность обязательно нужно проверить на месте через централизованную базу МТСБУ по номеру автомобиля или полиса);

нет пострадавших;

участники согласны с обстоятельствами происшествия.

Эксперт напомнил о правилах, действующих с 1 января 2025 года. По его словам, отдельного лимита для европротокола не существует, поэтому выплата осуществляется в пределах общего лимита по ущербу имуществу, который в 2026 году составляет 250 000 гривен.

Водители часто соглашаются на европротокол под давлением, заполняют бланк с исправлениями, не рисуют схему или подписывают документ, с обстоятельствами которого фактически не согласны. Если другой участник ведет себя неадекватно, имеет признаки опьянения, его полис не "пробивается" в базе или он меняет свою версию событий – правильным решением будет вызов полиции по номеру 102,

– говорит Андрей Шабельников.

Адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Дмитрий Зал отмечает, что в стрессовой ситуации можно сразу подписать документы, не проверив их, или поверить обещанию другого участника оплатить ремонт.

Он назвал ошибкой подписание каких-либо документов без внимательного прочтения. Водителю следует проверять схему ДТП, описание повреждений и записанные объяснения. Если не согласны с изложенным, указывайте конкретные замечания в письменной форме. Например, что на схеме неверно указано расположение автомобиля или не обозначен дорожный знак.

Дмитрий Зал Адвокат ЮК "Приходько и партнеры" С осторожностью следует относиться и к предложению "рассчитаться на месте". На первый взгляд повреждения могут казаться незначительными, но после осмотра на СТО обнаруживаются скрытые дефекты. Устное обещание компенсировать ремонт не гарантирует оплату, а поспешная расписка об отсутствии претензий может затруднить дальнейшие требования. Перед согласованием окончательной суммы необходимо понимать реальный объем ущерба и содержание документа, который вы подписываете.

Вину нужно доказать

Андрей Шабельников не советует сразу признавать вину заранее, как в устной, так и в письменной форме. Он напомнил, что в соответствии со статьей 63 Конституции Украины лицо не несет ответственности за отказ давать пояснения в отношении себя, а в протоколе об административном правонарушении водитель имеет право изложить свои возражения и замечания. Такое правило предусмотрено статьей 256 КУоАП.

Важно! Даже составленный протокол по статье 124 КУоАП – это не решение о виновности. Дело рассматривает суд, и именно там будут оцениваться все доказательства. Поэтому подписывать пустые бланки или объяснения, написанные по чужим словам, нельзя, а копию протокола следует обязательно получить.

Отдельно юристы предостерегают от употребления алкоголя, наркотических средств или лекарственных препаратов после ДТП. Ведь сначала важно пройти освидетельствование на предмет состояния опьянения. Данное деяние квалифицируется по специальной части 4 статьи 130 КоАП, наказание за которую даже более строгое, чем за обычное вождение в нетрезвом виде в первый раз. Как сообщил Андрей Шабельников, штраф может достигать 34 тысячи гривен или административный арест на 15 суток, а также обязательное лишение права управления транспортным средством на три года. За отказ от прохождения освидетельствования ответственность будет такой же.

Многие водители недооценивают важность сбора доказательств после ДТП и сроки.

Фотографии с разных ракурсов, записи видеорегистраторов, контакты свидетелей, а также информация о камерах видеонаблюдения поблизости (записи с которых хранятся ограниченное время) часто становятся решающими в суде. После происшествия необходимо незамедлительно, но не позднее чем через три рабочих дня, письменно уведомить о ДТП своего страховщика,

– отметил эксперт.

Он подчеркнул, что необходимо подать заявление в отделении или сделать это через официальное приложение или личный кабинет компании. Пропуск этого срока без уважительных причин дает страховой компании право после выплаты пострадавшему требовать компенсацию от виновника в порядке регресса.

Можно ли сразу после ДТП ремонтировать автомобиль

Дмитрий Зал предостерегает от поспешного ремонта автомобиля до осмотра страховщиком или согласования с ним дальнейших действий. Уже после ремонта доказать объем повреждений может быть сложнее. Сохраняйте документы об эвакуации, оценке и ремонте.

Адвокат отметил: если обстоятельства аварии спорны, есть пострадавшие или другая сторона активно перекладывает ответственность, обращаться за юридической помощью лучше еще на этапе оформления материалов.

Своевременно зафиксированное доказательство или письменное замечание могут иметь гораздо больший вес, чем попытки восстановить обстоятельства происшествия через несколько месяцев,

– добавил Зал.

Напомним, в Полтавской области суд отменил штраф водителю из-за ошибки полицейских. Как выяснилось, нарушение со стороны мужчины не было зафиксировано на нагрудную камеру. Поэтому решающим фактором в ходе судебного разбирательства стала невозможность патрульных подтвердить факт происшествия или отказ от предоставления документов.