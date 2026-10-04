Важливими є перші хвилини після ДТП

Якщо особу визнають винною у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, то вона несе відповідальність за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Від дій водія залежить, чи буде надано страхову виплату, і чи не доведеться їй компенсувати збитки з власної кишені. Про основні помилки, які вчиняють водії, 24 Каналу розповіли експерти.

Керівний партнер АО "EvrikaLaw", голова Комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрій Шабельніков заявив, що першочергово після ДТП не можна залишати місце або переміщувати транспортний засіб.

Це передбачено в Правилах дорожнього руху – у пункті 2.10. Він зобов'язує водія негайно зупинитися, увімкнути аварійну сигналізацію, встановити знак аварійної зупинки – не ближче 20 метрів у населеному пункті та 40 метрів поза ним – і не рухати автомобіль та предмети, що стосуються пригоди.

Андрій Шабельніков Керівний партнер АО "EvrikaLaw", голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації Залишення місця ДТП кваліфікується за статтею 122-4 КУпАП і тягне за собою значний штраф, позбавлення права керування на строк від одного до двох років або адміністративний арешт – навіть якщо йдеться про незначну подряпину на парковці. Варто пам’ятати: пункт 2.10 ПДР категорично забороняє переміщати транспортні засоби до приїзду поліції, навіть якщо вони блокують рух іншим учасникам (виняток — лише крайня потреба відвезти потерпілого до лікарні за відсутності іншого транспорту).

Але двоє учасників ДТП можуть домовитися й за відсутності потерпілих та матеріальної шкоди третім особам поїхати до найближчого поста або до органу Національної поліції для оформлення відповідних матеріалів, попередньо склавши схему пригоди та поставивши підписи під нею.

Адвокат наголосив, що оформлення аварії теж має суттєве значення. Європротокол можна складати без виклику поліції лише за одночасного дотримання умов:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

у ДТП брали участь два транспортні засоби;

в обох водіїв є чинні поліси ОСЦПВ (їхню дійсність обов'язково треба перевірити на місці через централізовану базу МТСБУ за номером авто або поліса);

немає постраждалих;

учасники погоджуються щодо обставин події.

Експерт нагадав правила, що діють з 1 січня 2025 року. За його словами, окремого ліміту для європротоколу не існує, тож виплата здійснюється в межах загального ліміту за шкоду майну, який у 2026 році становить 250 000 гривень.

Водії часто погоджуються на європротокол під тиском, заповнюють бланк із виправленнями, не малюють схему або підписують документ, з обставинами якого фактично не згодні. Якщо інший учасник поводиться неадекватно, має ознаки сп'яніння, його поліс не "пробивається" в базі чи він змінює свою версію подій – правильним рішенням буде виклик поліції за номером 102,

– говорить Андрій Шабельніков.

Адвокат ЮК "Приходько та партнери" Дмитро Зал каже, що в стресовій ситуації можна одразу підписати документи, не перевіривши їх, або повірити обіцянці іншого учасника оплатити ремонт.

Він назвав помилкою підписання будь-яких документів без уважного прочитання. Водію варто перевіряти схему ДТП, опис пошкоджень та записані пояснення. Якщо не погоджуєтеся з викладеним, зазначайте конкретні зауваження письмово. Наприклад, що на схемі неправильно відображене розташування автомобіля або не позначений дорожній знак.

Дмитро Зал Адвокат ЮК "Приходько та партнери" Обережно слід ставитися і до пропозиції "розрахуватися на місці". На перший погляд, пошкодження можуть здаватися незначними, але після огляду на СТО виявляються приховані дефекти. Усна обіцянка компенсувати ремонт не гарантує оплати, а поспішна розписка про відсутність претензій може ускладнити подальші вимоги. Перед погодженням остаточної суми потрібно розуміти реальний обсяг шкоди та зміст документа, який ви підписуєте.

Провину треба довести

Андрій Шабельніков не радить одразу визнавати провину завчасно, як в усному, так і письмовому вигляді. Він нагадав, що відповідно до статті 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, а у протоколі про адміністративне правопорушення водій має право викласти свої заперечення та зауваження. Таке правило передбачене статтею 256 КУпАП.

Важливо! Навіть виписаний протокол за статтею 124 КУпАП – це не рішення про вину. Справу розглядає суд, і саме там оцінюватимуться всі докази. Тому підписувати порожні бланки чи пояснення, написані з чужих слів, не можна, а копію протоколу слід обов’язково отримати.

Окремо юристи застерігають від вживання алкоголю, наркотичних засобів чи медичних препаратів після ДТП. Адже спочатку важливо пройти огляд на стан сп’яніння. Ця дія кваліфікується за специфічною частиною 4 статті 130 КУпАП, покарання за яку є навіть суворішим, ніж за звичайне нетверезе водіння вперше. Як повідомив Андрій Шабельніков, штраф може сягати 34 тисяч гривень або адміністративний арешт на 15 діб, а також обов'язкове позбавлення права керування на три роки. За відмову від проходження огляду відповідальність буде така ж.

Багато водіїв недооцінюють збирання доказів після ДТП і строки.

Фотографії з різних ракурсів, записи відеореєстраторів, контакти свідків, а також інформація про камери відеоспостереження поблизу (записи з яких зберігаються обмежений час) часто стають вирішальними в суді. Після пригоди необхідно невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів, письмово повідомити про ДТП свого страховика,

– зауважив експерт.

Він наголосив, що людині потрібно подати фізичну заяву у відділенні або зробити це через офіційний застосунок або кабінет компанії. Пропуск цього строку без поважних причин дає страховій компанії право після виплати потерпілому вимагати компенсацію від винуватця у порядку регресу.

Чи можна після ДТП одразу ремонтувати авто

Дмитро Зал застерігає від поспішного ремонту автомобіля до огляду страховиком або погодження з ним подальших дій. Уже після ремонту довести обсяг пошкоджень може бути складніше. Зберігайте документи щодо евакуації, оцінки та ремонту.

Адвокат зауважив: якщо обставини аварії спірні, є постраждалі або інша сторона активно перекладає відповідальність, звертатися по правову допомогу краще ще на етапі оформлення матеріалів.

Своєчасно зафіксований доказ чи письмове зауваження можуть мати значно більшу вагу, ніж спроби відновити обставини події через кілька місяців,

– додав Зал.

Нагадаємо, в Полтавській області суд скасував штраф водію через помилку поліціянтів. Як з'ясувалося, порушення чоловіка не було записане на нагрудну камеру. Тож вирішальним фактором під час судового розгляду стала неможливість патрульних підтвердити факт події чи відмови від надання документів.