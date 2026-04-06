Військові після звільнення можуть оформити відстрочку: куди для цього треба звертатися

Військовослужбовці після звільнення переводяться в запас. Тому вони повинні звернутися до ТЦК, щоб оформити тимчасову відстрочку.

Як оформити відстрочку після звільнення зі служби?

Військові, які звільнилися, переводяться в запас і стають військовозобов'язаними, на рівні з цивільними чоловіками 25 – 60 років. Якщо є відповідні підстави, вони теж можуть оформлювати відстрочки. Про це написали в Рівненському обласному ТЦК і СП.

Колишні військові мають стати на військовий облік, якщо їхній вік не досяг граничного для призову. Далі за загальною процедурою він може оформити відстрочку.

У ТЦК наголосили, що відстрочка не оформиться автоматично після звільнення зі служби. Постанова Кабінету Міністрів України №1364 визначає, що тимчасове звільнення від призову людина отримує за рішенням комісії після особистої заяви до ТЦК. Її подають через центри надання адміністративних послуг.

Крім того, оформити відстрочку онлайн можна через Резерв+.

У будь-якому варіанті заява подається безоплатно. Важливо не забувати про передачу сканованих копій документів, за якими надається право на відстрочку.

Варто зазначити! У прийнятті заяви органи не можуть відмовити, якщо в людини немає всіх документів. Безпосереднє рішення про наявність чи відсутність підстав для відстрочки будуть ухвалювати після розгляду поданих документів.

Що варто знати про оформлення відстрочки?