Як українцям за кордоном оформити заповіт: що потрібно знати

Навіть перебуваючи за межами України, громадяни не втрачають права на складання та посвідчення заповіту. Зробити це можна законно — через консульські установи України або у місцевих іноземних нотаріусів.

Як скласти заповіт, перебуваючи за кордоном?

Під час повномасштабної війни багато українців виїхали за кордон, однак це не позбавляє їх можливості вчиняти нотаріальні дії, зокрема складати заповіт, повідомляє Міністерство юстиції України. Посвідчити свою останню волю за межами країни можна як у консульських установах України, так і в іноземних нотаріусів чи органах, уповноважених місцевим законодавством.

Відповідно до Закону України "Про нотаріат", нотаріальні дії за кордоном здійснюють консульські установи, а в окремих випадках – дипломатичні представництва України. Консули мають право посвідчувати заповіти за нормами українського законодавства, з дотриманням вимог Цивільного кодексу та профільних нормативних актів Міністерства юстиції і Міністерства закордонних справ.

Усі заповіти, посвідчені консульськими установами, а також зміни чи скасування таких документів підлягають обов'язковій реєстрації у Спадковому реєстрі України через Міністерство закордонних справ. За бажанням заповідача заяву на реєстрацію можна подати також безпосередньо нотаріусу в Україні, пред'явивши паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Як ще можна оформити заповіт за кордоном?

Крім того, громадяни України за кордоном можуть оформити заповіт у місцевих нотаріусів або інших уповноважених органів. У такому разі документ посвідчується за правилами країни перебування, що відповідає нормам Закону України "Про міжнародне приватне право". Заповіт не визнається недійсним, якщо його форма відповідає праву місця складання, громадянства або постійного проживання спадкодавця.

За бажанням заповідача заповіти, оформлені та зареєстровані за кордоном відповідно до міжнародних конвенцій, можуть бути додатково внесені до Спадкового реєстру в Україні. Це дозволяє забезпечити належний облік документа та спрощує реалізацію спадкових прав у майбутньому.

