Можуть одразу мобілізувати: чи обов'язково переселенцям йти в ТЦК після переїзду

Якщо військовозобов'язаний переїхав з тимчасово окупованої території, то він має знову стати на облік ТЦК вже за новим місцем проживання. Ця дія є першочерговою, навіть якщо людина вже знає, що отримає бронювання на майбутній роботі.

До ТЦК варто з'явитися особисто

На жаль, війна змусила багатьох вимушено переїхати в інші населені пункти. Разом з тим у людей з'явилися інші бюрократичні проблеми – спочатку треба стати на облік, зареєструвати статус внутрішньо переміщеної особи, а для військовозобов'язаних – ще й звернутися до ТЦК. Фахівці кажуть, що стати на військовий облік після переїзду в інше місто неможливо без особистого візиту. Про це йдеться у відповіді на запитання на порталі "Юристи.UA".

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На жаль, єдиний варіант, щоб стати на облік після переїзду й оформлення статусу ВПО – це візит до ТЦК. Якщо людина була на обліку в територіальному центрі, який наразі не діє, то всі його архіви були передані іншим підрозділам. Так якщо військовозобов'язаний не вперше стає на облік, а просто змінює місце проживання, то він не може стати на військовий облік онлайн або через застосунок Резерв+.

Юрист Владислав Дерій пояснює, що ті, хто стають на облік вперше у 17 років чи раніше були виключені з нього, можуть не йти до ТЦК, а скористатися послугою постановки на облік онлайн. Натомість після зміни місця перебування людина протягом 7 днів з дня отримання статусу ВПО має особисто з'явився до місцевого ТЦК та СП.

При цьому в тому ТЦК, де людина перебувала на обліку раніше, її знімуть з обліку автоматично після того, як новий оформить всі документи.

Людина може оформити бронювання на роботі без обов'язкового проходження військово-лікарської комісії. Дерій уточнює, що для того, щоб керівництво оформило звільнення від мобілізації, потрібно лише стояти на обліку та не перебувати в розшуку ТЦК.

Щоб роботодавець міг подати людину на бронювання, вона має бути офіційно працевлаштована та перебувати на обліку в діючому ТЦК. Щоб стати на облік за місцем реєстрації ВПО, людина повинна особисто піти до ТЦК та пройти медкомісію. Оскільки людина ще не заброньована і не має інших підстав для відстрочки, під час візиту до ТЦК вона підлягає загальним правилам мобілізації,

– пояснив юрист.

Якщо ж у розшук людину вже подали, то вона має зняти його, оскарживши штраф або сплативши його.

Тож варто пам'ятати, що внутрішньо переміщена особа не може стати на військовий облік без візиту до ТЦК. Але вже в територіальному центрі існує загроза примусової мобілізації, якщо людина не заброньована або не має підстав для відстрочки. Владислав Дерій каже, що можна спробувати оформити бронювання, коли людина стоїть на обліку в нечинному ТЦК, але в такому випадку є великий ризик отримати відмову.

Але для тих, хто збирається працювати на оборонному підприємстві, є варіант оформити бронювання на 45 днів, що дозволяє Закон №4630-IX. У цей час варто впорядкувати військово-облікові дані, а вже потім отримати звільнення від мобілізації на рік.

Правила бронювання для підприємств і працівників "у розшуку"

Уряд ще в березні переглянув підходи до визначення критично важливих підприємств та процедури бронювання працівників. Для збереження броні роботодавці мають відповідати встановленим критеріям, а частина процесів була переведена в електронний формат через державні сервіси. Зміни спрямовані на те, щоб бронювання отримували насамперед працівники, без яких неможлива робота критичної інфраструктури та економіки.

Верховна Рада підтримала норму, яка дозволяє критично важливим та оборонним підприємствам бронювати працівників на строк до 45 днів, навіть якщо вони не мають належно оформленого військово-облікового документа, не уточнили свої дані або перебувають у розшуку ТЦК.

Заявки на бронювання працівників критичних підприємств можуть розглядатися до 72 годин. Подати їх можна в електронному форматі через державні сервіси, а підтвердження броні відображається у відповідних електронних документах.