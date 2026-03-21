Скільки днів розглядають заявку на бронювання?

Підприємства критичної інфраструктури можуть тимчасово бронювати своїх працівників. Йдеться навіть про тих, хто не уточнив військово-облікові дані. Їм бронювання можуть надати на строк до 45 днів.

Для подання заявки можна використати застосунок Дія. У такому разі її розглядатимуть до 72 годин. Швидше її оброблюють для оборонних підприємств, держорганів і компаній з підвищеним рівнем безпеки.

Щоб подати заявку, необхідно:

Авторизуватись за допомогою КЕП (електронний підпис),

обрати послугу бронювання працівників,

підтвердити дані підприємства,

внести інформацію про співробітників і підписати заявку керівником.

Опісля статус заявки оновлюватиметься в особистому кабінеті, а рішення має надійти на електронну пошту.

Зазначається, що бронювання існує у двох форматах. Електронне відображатиметься у застосунках Резерв+ або Дія. Там вказують статус, строк дії та підстави. Якщо формат паперовий, то його видає роботодавець. Проте, зауважує видання, без внесення даних до реєстрів він не вважається повноцінним підтвердженням.

Чи змінилось щось для військовозобов'язаних?