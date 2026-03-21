Сколько дней рассматривают заявку на бронирование?
Предприятия критической инфраструктуры могут временно бронировать своих работников. Речь идет даже о тех, кто не уточнил военно-учетные данные. Им бронирование могут предоставить на срок до 45 дней.
Для подачи заявки можно использовать приложение Дія. В таком случае ее будут рассматривать до 72 часов. Быстрее ее обрабатывают для оборонных предприятий, госорганов и компаний с повышенным уровнем безопасности.
Чтобы подать заявку, необходимо:
- Авторизоваться с помощью КЭП (электронная подпись),
- выбрать услугу бронирования работников,
- подтвердить данные предприятия,
- внести информацию о сотрудниках и подписать заявку руководителем.
После статус заявки будет обновляться в личном кабинете, а решение должно прийти на электронную почту.
Отмечается, что бронирование существует в двух форматах. Электронное будет отображаться в приложениях Резерв+ или Действие. Там указывают статус, срок действия и основания. Если формат бумажный, то его выдает работодатель. Однако, замечает издание, без внесения данных в реестры он не считается полноценным подтверждением.
Изменилось ли что-то для военнообязанных?
Ранее сообщалось, что в апреле 2026 года в Украине будут действовать основные правила мобилизации. Нововведениями стали дополнительные цифровые сервисы, в частности онлайн-бронирования.
Военнообязанные не должны проходить ВВК без направления от ТЦК. Это касается и тех, кто имеет отсрочку бы бронирования от мобилизации.
Отсрочку от мобилизации предоставляют мужчинам, которые ухаживают за родителями с инвалидностью I или II группы. Это возможно в случае, если нет других родственников для ухода. В то же время его женитьба не отменяет право на отсрочку.