Не діліть місця на власний розсуд: що потрібно знати про законне паркування у дворі

Сусіди в багатоквартирних будинках часто можуть сваритися через місце для автомобіля у дворі. Хтось позначає "своє" місце металевим стовпчиком чи відром з бетоном, інші блокують виїзд, а дехто паркується просто на газоні під вікнами. Щоб зрозуміти, хто в цій ситуації правий, спочатку треба з'ясувати, кому юридично належить сам двір, адже саме від цього залежать права кожного мешканця.

Як закон визначає право на паркувальне місце у дворі

Поняття прибудинкової території визначене Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку". Це територія навколо будинку в межах земельної ділянки, що необхідна для його обслуговування та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб мешканців. Юристка EvrikaLaw Ольга Брус у коментарі 24 Каналу розповіла, що земельна ділянка під будинком разом із прибудинковою територією може бути передана у власність або постійне користування співвласникам. Тоді порядок її використання визначають самі співвласники.

В іншому випадку ділянка може належати громаді, тобто комунальній організації, що управляє будинком. У жодному з цих випадків окремий мешканець не набуває права на "персональне" паркомісце лише тому, що давно ставить там машину або живе на першому поверсі.

За словами експертки, блокіратори, ланцюги, стовпчики чи таблички "Місце зайняте" не можуть встановлюватися без відповідного рішення співвласників. Такі обмеження не мають жодної юридичної сили.

Ольга Брус Юристка АО "EvrikaLaw" Встановлення замків, паркувальних бар'єрів чи натягування ланцюгів на території спільного користування є прямим порушенням Правил благоустрою населеного пункту, а також створенням перешкод для руху. Співвласники мають право звернутися до міської інспекції з благоустрою або муніципальної варти з вимогою демонтувати такі незаконні споруди.

Юристка зауважила, що користувачі можуть перевірити статус землі під будинком і прибудинкової території. Для цього надається витяг з Державного земельного кадастру через електронний кабінет Держгеокадастру. Також можна сформувати інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Співвласники ділянки мають однакові права на майно з урахуванням обмежень, встановлених законом або рішенням співвласників. Проте реалізація цього права не може порушувати права інших мешканців.

Закріпити за кимось конкретні місця, облаштувати гостьову стоянку, встановити шлагбаум чи заборонити паркування великогабаритного транспорту можна лише рішенням зборів співвласників, яке вважається прийнятим, якщо за нього проголосували власники квартир і нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі будинку,

– сказала Ольга Брус.

Водночас у будинках, де створено ОСББ, рішення щодо порядку користування спільним майном та передачі його в користування приймаються не менш як двома третинами голосів співвласників. Ухвалене рішення є обов'язковим для всіх, у тому числі для тих, хто голосував проти. Варто пам'ятати, що наймачі та орендарі квартир можуть брати участь в управлінні будинком лише за дорученням власника.

У дворі також важливо дотримуватися Правил дорожнього руху. Як зазначила пані Ольга, дворові території прирівнюються до житлової зони навіть без спеціальних дорожніх знаків, а тому:

пішоходи мають перевагу перед автомобілями;

швидкість руху транспорту не повинна перевищувати 20 кілометрів за годину;

заборонено наскрізний транзитний рух.

ПДР також забороняють стоянку авто поза спеціально відведеними місцями. Автомобіль також не повинен утруднювати рух пішоходів чи проїзд пожежних, швидких та аварійних служб.

Згідно з нормами, на прибудинковій території не можна довго стояти з двигуном, який працює.

Пункт 15.10 згаданих Правил забороняє ставити машину на газонах, ближче 5 метрів від контейнерних майданчиків для сміття, на тротуарах, якщо для пішоходів залишається менше ніж два метри, а також у місцях, де вона унеможливлює рух інших транспортних засобів.

Автомобіль, що перекрив виїзд сусідові чи заблокував під'їзд для спецтранспорту, порушує закон навіть у дворі, де жодних розміток немає,

– уточнила юристка.

Що робити, коли блокують авто чи не дозволяють паркуватися на законно визначеному місці

Ольга Брус у жодному разі не радить вдаватися до самоуправства. Громадяни не мають права пошкоджувати чужий автомобіль, самостійно його переміщувати чи блокувати.

За це передбачена відповідальність, навіть якщо першим норми порушив сусід.

За словами експертки, спочатку варто зафіксувати порушення на фото чи відео з прив'язкою до місцевості та часу, викликати поліцію за номером 102 і повідомити, що автомобіль заблокував виїзд або стоїть з порушенням Правил дорожнього руху.

Тоді вже працюватимуть поліцейські, які можуть встановити власника транспортного засобу та притягнути його до адміністративної відповідальності.

Якщо ж порушується порядок, затверджений співвласниками, варто письмово звернутися до правління ОСББ чи управителя, а в разі систематичних порушень – до суду з вимогою про усунення перешкод у користуванні майном,

– повідомила Ольга Брус.

Власник квартири також має право вимагати від винної особи відшкодування шкоди, завданої спільному майну, наприклад, пошкодженому газону чи бордюру.

При цьому вона каже, що найнадійнішим способом завершення конфліктів є врегулювати паркування офіційно. Ініціативна група щонайменше з трьох власників квартир може скликати збори, повідомивши про них кожного співвласника не пізніше ніж за 10 днів, і винести на голосування схему розміщення автомобілів, правила в'їзду та порядок оплати облаштування стоянки.

Рішення оформлюється протоколом, з яким кожен співвласник має право ознайомитися. Саме такий документ стане вашим головним аргументом у розмові з сусідом, поліцією чи судом і перетворить "неписані правила двору" на чіткі та обов'язкові для всіх домовленості.