Пенсії після рішення суду виплачуватимуть повністю: Рада пропонує справедливий крок

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16171, який зобов'язує Пенсійний фонд виплачувати поточні підвищені за рішенням суду пенсії в повному обсязі. Таким чином громадяни будуть захищені від встановлених фінансових обмежень.

Що змінює законопроєкт №16171

Автори проєкту пропонують державі захистити щомісячні доходи звичайних пенсіонерів від обмежень, запроваджених через накопичений державний борг у понад 97 мільярдів гривень. Про реєстрацію ініціативи повідомив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Новий документ має розв'язати проблему, коли українці змушені роками судитися за належні їм виплати за стаж та страхові внески, але після перемоги в суді все одно отримують урізані суми.

Причиною для розробки документа стала чинна постанова Кабінету Міністрів № 1046. Вона запровадила механізм, за яким виплати за рішеннями судів здійснюються пропорційно до виділених бюджетних коштів, але не менше прожиткового мінімуму.

Через це громадяни, які отримують 4 – 6 тисяч гривень і довели право на вищу пенсію, опинилися в скрутному становищі. Вони продовжували отримувати лише базові суми, оскільки поточні щомісячні виплати уряд зрівняв із погашенням давніх державних боргів.

Для когось це не просто цифри в платіжці, а можливість купити необхідні ліки, оплатити комунальні послуги чи дозволити собі трохи більше, ніж найнеобхідніше,

– написав Гетманцев.

Законопроєкт №16171 пропонує чітко розділити поточні щомісячні пенсії та накопичену заборгованість за минулі роки. Згідно з проєктом, щомісячна пенсія, призначена або перерахована за рішенням суду, виплачуватиметься із солідарного бюджету Пенсійного фонду одразу у повному розмірі.

Держава більше не зможе застосовувати пропорційні обмеження або відтерміновування до щомісячних виплат громадян. Це дозволить людям із першого ж місяця отримувати свій реальний перерахований дохід.

Важливо! Заборгованість, яка накопичилася за минулі періоди до моменту ухвалення судового рішення, обліковуватиметься окремо. Уряд виплачуватиме ці старі борги поетапно, залежно від наявних бюджетних асигнувань.

Скорочення боргів та захист соціальних прав

Ініціатори документа наголошують, що держава має право визначати графік погашення давніх боргів з урахуванням фінансових можливостей. Проте такі затримки не повинні поширюватися на щомісячні кошти, які необхідні людині для існування.

Законопроєкт не ставить за мету одномоментне погашення всієї накопиченої заборгованості за судовими рішеннями. Його метою є недопущення ситуації, коли через необхідність поступового погашення старої заборгованості людина позбавляється повного розміру своєї поточної щомісячної пенсії,

– йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, деяким пенсіонерам неправильно індексували виплати, через що вони могли щомісяця недоотримувати понад три тисячі гривень. За словами Данила Гетманцева, особливо проблемними були 2021 – 2024 роки, коли замість повноцінного перерахунку пенсіонерам встановлювали фіксовані доплати в розмірі 100 – 135 гривень.

Раніше стало відомо, що загальна заборгованість держави за судовими рішеннями у пенсійних справах перевищила 97 мільярдів гривень. Більшість із цих боргів виникла через тривалі перерахунки виплат у судових інстанціях.