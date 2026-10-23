Пенсии после решения суда выплатят в полном объеме: Рада предлагает справедливый шаг

Что меняет законопроект №16171

Авторы проекта предлагают государству защитить ежемесячные доходы обычных пенсионеров от ограничений, введенных из-за накопленного государственного долга в размере более 97 миллиардов гривен. О регистрации инициативы сообщил председатель финансового комитета парламента Даниил Гетманцев.

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Новый документ призван решить проблему, когда украинцы вынуждены годами судиться за причитающиеся им выплаты за стаж и страховые взносы, но после победы в суде все равно получают урезанные суммы.

Причиной для разработки документа стало действующее постановление Кабинета Министров № 1046. Оно ввело механизм, согласно которому выплаты по решениям судов осуществляются пропорционально выделенным бюджетным средствам, но не менее прожиточного минимума.

Из-за этого граждане, получающие 4–6 тысяч гривен и доказавшие право на более высокую пенсию, оказались в затруднительном положении. Они продолжали получать лишь базовые суммы, поскольку текущие ежемесячные выплаты правительство приравняло к погашению давних государственных долгов.

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Для кого-то это не просто цифры в платежке, а возможность купить необходимые лекарства, оплатить коммунальные услуги или позволить себе чуть больше, чем самое необходимое– написал Гетманцев.

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Законопроект №16171 предлагает четко разделить текущие ежемесячные пенсии и накопленную задолженность за прошлые годы. Согласно проекту, ежемесячная пенсия, назначенная или пересчитанная по решению суда, будет выплачиваться из солидарного бюджета Пенсионного фонда сразу в полном размере.

Государство больше не сможет применять пропорциональные ограничения или отсрочки к ежемесячным выплатам гражданам. Это позволит людям с первого же месяца получать свой реальный пересчитанный доход.

Важно! Задолженность, накопившаяся за прошлые периоды до момента вынесения судебного решения, будет учитываться отдельно. Правительство будет выплачивать эти старые долги поэтапно, в зависимости от имеющихся бюджетных ассигнований.

Сокращение долгов и защита социальных прав

Инициаторы документа подчеркивают, что государство имеет право определять график погашения давних долгов с учетом финансовых возможностей. Однако такие задержки не должны распространяться на ежемесячные средства, необходимые человеку для существования.

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Законопроект не ставит целью одномоментное погашение всей накопленной задолженности по судебным решениям. Его целью является недопущение ситуации, когда из-за необходимости постепенного погашения старой задолженности человек лишается полного размера своей текущей ежемесячной пенсии– говорится в пояснительной записке.

Напомним, некоторым пенсионерам неправильно индексировали выплаты, из-за чего они могли ежемесячно недополучать более трех тысяч гривен. По словам Даниила Гетманцева, особенно проблемными были 2021–2024 годы, когда вместо полноценного перерасчета пенсионерам устанавливали фиксированные доплаты в размере 100–135 гривен.

Ранее стало известно, что общая задолженность государства по судебным решениям в пенсионных делах превысила 97 миллиардов гривен. Большинство этих задолженностей возникло из-за длительных перерасчетов выплат в судебных инстанциях.