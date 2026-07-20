Пенсійний фонд і суди відмовили: чому жінка не отримати виплати після смерті годувальника

Українка звернулася до суду, аби домогтися призначенні одноразової допомоги та щомісячних страхових виплат після того, як її чоловік помер від професійного захворювання. Але в судах жінка не змогла оскаржити незаконну відмову Пенсійного фонду.

Жінка намагалася отримати виплати через смерть годувальника

Подібні спори про оскарження дій чи бездіяльності Пенсійного фонду мають розглядатися в порядку адміністративного судочинства. Верховний Суд був змушений закрити провадження щодо порушень з боку ПФУ, який відмовив жінці в отриманні соціальних виплат. Про це стало відомо з матеріалів справи №176/2469/22.

Жінка намагалася оскаржити дії ПФУ, який не надав їй виплати у зв'язку зі смертю годувальника. Відомо, що її чоловік протягом 20 років працював у шкідливих умовах і внаслідок цього захворів на "професійний рак". Через нездужання він помер.

Жінка вважала, що через втрату може домогтися одноразової та щомісячної страхових виплат. Проте на свою заяву вона отримала відмову.

У цій справі важливим є той факт, що чоловік не встиг пройти медичний огляд, аби йому призначили ступінь непрацездатності. Тому суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що дружина померлого не має жодного права на страхові виплати. Було визначено, що жінка не могла отримати виплати у спадок. Її чоловік фактично не отримував спірні страхові платежі за життя, тому й не передав їх.

Що вирішив Верховний Суд

У Верховному Суді з висновками колег не погодилися. Своєю ухвалою суддя закрив провадження у справі, адже вона не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, згідно з Цивільним процесуальним кодексом України. Жінка, на переконання суду, звернулася не для вирішення спору щодо спадкування вже нарахованих сум, а безпосередньо на призначення їй соціальної допомоги.

У цій справі було порушено правила предметної юрисдикції. Позивачка має заново подати заяву, щоб справу розглянули в адміністративному суді. Адже Верховний Суд фактично не має повноважень розглядати позов жінки.

Нагадаємо, українці можуть оскаржити будь-яке рішення, дію чи бездіяльність державного органу, якщо вважають, що їхні права порушено. Спочатку рекомендується звернутися зі скаргою до органу або посадової особи вищого рівня. Якщо це не дасть результату або такого органу немає, людина має право захищати свої права в адміністративному суді.

Експерти наголошують, що правильно оформлена скарга значно підвищує шанси на успішний захист своїх прав