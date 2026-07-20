Женщина пыталась получить выплаты в связи со смертью кормильца

Подобные споры об обжаловании действий или бездействия Пенсионного фонда должны рассматриваться в порядке административного судопроизводства. Верховный Суд был вынужден прекратить производство по делу о нарушениях со стороны ПФУ, который отказал женщине в получении социальных выплат. Об этом стало известно из материалов дела №176/2469/22.

Женщина пыталась обжаловать действия ПФУ, который не предоставил ей выплаты в связи со смертью кормильца. Известно, что ее муж в течение 20 лет работал в вредных условиях и в результате заболел "профессиональным раком". Из-за ухудшения здоровья он скончался.

Женщина считала, что в связи с утратой может добиться единовременной и ежемесячной страховых выплат. Однако на свое заявление она получила отказ.

В данном деле важным является тот факт, что мужчина не успел пройти медицинское обследование, чтобы ему была назначена степень нетрудоспособности. Поэтому суды первой и апелляционной инстанций установили, что супруга умершего не имеет никакого права на страховые выплаты. Было установлено, что женщина не могла получить выплаты по наследству. Ее муж фактически не получал спорные страховые выплаты при жизни, поэтому и не передал их.

Что решил Верховный Суд

В Верховном Суде с выводами коллег не согласились. Своим постановлением судья прекратил производство по делу, поскольку оно не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Украины. Женщина, по мнению суда, обратилась не для разрешения спора о наследовании уже начисленных сумм, а непосредственно за назначением ей социальной помощи.

В данном деле были нарушены правила предметной юрисдикции. Истица должна заново подать заявление, чтобы дело рассмотрели в административном суде. Ведь Верховный Суд фактически не имеет полномочий рассматривать иск женщины.

Напомним, что украинцы могут обжаловать любое решение, действие или бездействие государственного органа, если считают, что их права нарушены. Сначала рекомендуется обратиться с жалобой в орган или к должностному лицу более высокого уровня. Если это не даст результата или такого органа нет, человек имеет право защищать свои права в административном суде.

Эксперты отмечают, что правильно оформленная жалоба значительно повышает шансы на успешную защиту своих прав