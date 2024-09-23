Какие виды заявлений на страховые выплаты можно подать

В Главном управлении ПФУ в Донецкой области напоминают, что на портале ПФУ можно подать заявления о назначении страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.

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В частности, речь идет о таких видах заявлений:

Заявление о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием).

Заявление о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты в связи со смертью кормильца.

Заявление о возмещении расходов на погребение потерпевшего и связанные ритуальные услуги.

Заявление об осуществлении страховой выплаты.

Заявление о компенсации расходов.

Как подать заявление

Чтобы подать заявление дистанционно, выполните следующие шаги:

Авторизуйтесь на портале ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Перейдите в раздел "Коммуникации с ПФУ" и нажмите на пункт "Заявление на страховую выплату".

Дайте согласие на дистанционное информирование и нажмите "Продолжить".

Выберите тип заявления.

Заполните обязательные поля электронного документа.

Добавьте участника (при необходимости).

Загрузите скан-копии документов, которые являются обязательными для заявления.

Предоставьте согласие на обработку данных, сформируйте заявление, подпишите ее КЭП и нажмите "Отправить в ПФУ".

Состояние обработки заявления можно посмотреть в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".

Обратите внимание! Размер файла цветной сканированной копии документа не должен превышать 1 мегабайт, а допустимые форматы – JPG, JPEG или PDF. Если документ имеет более одной страницы, его нужно прикрепить как один файл.