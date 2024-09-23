Какие виды заявлений на страховые выплаты можно подать
В Главном управлении ПФУ в Донецкой области напоминают, что на портале ПФУ можно подать заявления о назначении страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.
Читайте также Работе нет конца: сколько стажа надо, чтобы выйти на пенсию в 2024 году
В частности, речь идет о таких видах заявлений:
- Заявление о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием).
- Заявление о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты в связи со смертью кормильца.
- Заявление о возмещении расходов на погребение потерпевшего и связанные ритуальные услуги.
- Заявление об осуществлении страховой выплаты.
- Заявление о компенсации расходов.
Как подать заявление
Чтобы подать заявление дистанционно, выполните следующие шаги:
- Авторизуйтесь на портале ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП).
- Перейдите в раздел "Коммуникации с ПФУ" и нажмите на пункт "Заявление на страховую выплату".
- Дайте согласие на дистанционное информирование и нажмите "Продолжить".
- Выберите тип заявления.
- Заполните обязательные поля электронного документа.
- Добавьте участника (при необходимости).
- Загрузите скан-копии документов, которые являются обязательными для заявления.
- Предоставьте согласие на обработку данных, сформируйте заявление, подпишите ее КЭП и нажмите "Отправить в ПФУ".
Состояние обработки заявления можно посмотреть в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".
Обратите внимание! Размер файла цветной сканированной копии документа не должен превышать 1 мегабайт, а допустимые форматы – JPG, JPEG или PDF. Если документ имеет более одной страницы, его нужно прикрепить как один файл.