Які види заяв на страхові виплати можна подати

У Головному управлінні ПФУ в Донецькій області нагадують, що на порталі ПФУ можна подати заяви щодо призначення страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням.

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Зокрема, йдеться про такі види заяв:

Заява про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням).

Заява про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку зі смертю годувальника.

Заява про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов’язані ритуальні послуги.

Заява про здійснення страхової виплати.

Заява про компенсацію витрат.

Як подати заяву

Щоб подати заяву дистанційно, виконайте наступні кроки:

Авторизуйтеся на порталі ПФУ, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Перейдіть до розділу "Комунікації з ПФУ" та натисніть на пункт "Заява на страхову виплату".

Надайте згоду на дистанційне інформування та натисніть "Продовжити".

Оберіть тип заяви.

Заповніть обов’язкові поля електронного документа.

Додайте учасника (за потреби).

Завантажте скан-копії документів, які є обов’язковими для заяви.

Надайте згоду на обробку даних, сформуйте заяву, підпишіть її КЕП та натисніть "Відправити до ПФУ".

Стан опрацювання заяви можна переглянути в розділі "Мої звернення" - "Статус звернення".

Зауважте! Розмір файлу кольорової сканованої копії документа не повинен перевищувати 1 мегабайт, а допустимі формати – JPG, JPEG або PDF. Якщо документ має більше однієї сторінки, його потрібно прикріпити як один файл.