Які види заяв на страхові виплати можна подати
У Головному управлінні ПФУ в Донецькій області нагадують, що на порталі ПФУ можна подати заяви щодо призначення страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням.
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Зокрема, йдеться про такі види заяв:
- Заява про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням).
- Заява про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку зі смертю годувальника.
- Заява про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов’язані ритуальні послуги.
- Заява про здійснення страхової виплати.
- Заява про компенсацію витрат.
Як подати заяву
Щоб подати заяву дистанційно, виконайте наступні кроки:
- Авторизуйтеся на порталі ПФУ, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП).
- Перейдіть до розділу "Комунікації з ПФУ" та натисніть на пункт "Заява на страхову виплату".
- Надайте згоду на дистанційне інформування та натисніть "Продовжити".
- Оберіть тип заяви.
- Заповніть обов’язкові поля електронного документа.
- Додайте учасника (за потреби).
- Завантажте скан-копії документів, які є обов’язковими для заяви.
- Надайте згоду на обробку даних, сформуйте заяву, підпишіть її КЕП та натисніть "Відправити до ПФУ".
Стан опрацювання заяви можна переглянути в розділі "Мої звернення" - "Статус звернення".
Зауважте! Розмір файлу кольорової сканованої копії документа не повинен перевищувати 1 мегабайт, а допустимі формати – JPG, JPEG або PDF. Якщо документ має більше однієї сторінки, його потрібно прикріпити як один файл.