Куда обращаться, если вы не согласны с решением государственного органа

Заявитель имеет право подать обращение с требованием защиты законных интересов в случаях, когда они были нарушены какими-либо действиями или, наоборот, бездействием. Закон разрешает подавать жалобы в любом случае на государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, объединения граждан или должностных лиц. Об этом рассказали специалисты Днепровского межрегионального управления Министерства юстиции.

Если человек не согласен с решениями госструктур или организаций, которые его касаются, или не получил ответа в течение определенного срока, то он лично может подать жалобу. Разрешено также передать претензионное обращение через уполномоченное лицо. Если были нарушены права детей, то от их имени жалобу подают родители или законные представители.

Важно, что обращение пишется не в адрес органа или должностных лиц, нарушивших права человека и его интересы. Жалобу следует направлять в вышестоящий орган или должностному лицу.

То есть, если ваши права нарушил орган в вашем городе, то жалоба пишется на имя директора соответствующего областного органа. То же самое касается должностных лиц: если вы жалуетесь на действия или бездействие сотрудника госоргана, то жалоба подается его начальнику.

Кроме того, гражданин имеет право обратиться с жалобой в суд. Это особенно актуально, когда не существует органа более высокого уровня или в случаях, когда заявитель не удовлетворен результатами рассмотрения жалобы.

Какие права имеет человек во время рассмотрения жалобы

На написании заявления дело не заканчивается. Человек продолжает участвовать в его рассмотрении, в частности принимает участие в проверке и выдвигает свои аргументы. Более того, закон полностью разрешает присутствие заявителя во время рассмотрения.

Гражданин имеет полное право знакомиться с материалами проверки, подавать дополнительные материалы или запрашивать их у органа.

После подачи жалобы заявитель может привлечь к оказанию помощи адвоката или другого уполномоченного представителя.

По завершении рассмотрения лицу должен быть предоставлен письменный ответ о его результатах.

В случае нарушения сроков рассмотрения жалобы закон предусматривает возможность возмещения убытков.

Добавим, что в Законе Украины "Об обращениях граждан" есть статья 16, в которой говорится об особом порядке рассмотрения жалоб.

Такие обращения лично рассматривают первые руководители соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. На основании надлежащим образом оформленного полномочия жалобу в интересах гражданина может подать другое лицо, трудовой коллектив или организация, осуществляющая правозащитную деятельность. К жалобе прилагаются имеющиеся решения или их копии, принятые по результатам предварительного рассмотрения обращений, а также другие документы, необходимые для ее рассмотрения,

– говорится в сообщении Минюста.

Закон также устанавливает срок обжалования решения. О несогласии с заключением должностного лица более высокого уровня можно заявить в течение одного года со дня его принятия, но не позднее одного месяца со дня ознакомления с этим решением.

Напомним, одно из нарушений, по поводу которого можно подать жалобу, касается безосновательного отказа в субсидии. Сначала следует обратиться в орган Пенсионного фонда с заявлением о пересмотре, а если проблему не решат – подать жалобу в вышестоящий орган или обратиться в административный суд.

Кроме того, если пенсионер обнаружил ошибку в начислении пенсии, он может потребовать ее исправления. Для этого необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением о перерасчете, а если ПФУ откажет или не устранит нарушение, то жалобу следует подавать в вышестоящий орган Пенсионного фонда или уже в суд.

Также человек имеет право жаловаться на некачественные государственные услуги в целом. Для эффективного рассмотрения следует четко описать обстоятельства, указать свои требования и приложить подтверждающие документы.