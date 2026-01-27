Коли нотаріус має право відмовити: повний перелік законних підстав

Українське законодавство чітко забороняє нотаріусам безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальних дій. Водночас Закон України "Про нотаріат" визначає конкретні випадки, коли така відмова є обов'язковою та законною.

Коли нотаріус може відмовити?

Нотаріус або посадова особа, яка здійснює нотаріальні дії, не можуть відмовити заявнику без належних підстав – це прямо передбачено законодавством України, повідомляє Міністерство юстиції України. Водночас стаття 49 Закону України "Про нотаріат" встановлює перелік ситуацій, у яких нотаріус зобов'язаний відмовити у вчиненні нотаріальної дії.

Зокрема, відмова є обов'язковою, якщо запитувана дія суперечить законодавству, подано неповний пакет документів або звернення має розглядатися іншим нотаріусом. Підставою також можуть бути сумніви щодо дієздатності особи, відсутність повноважень у представника, невнесення обов'язкових платежів чи наявність заявника у Єдиному реєстрі боржників.

Зверніть увагу! Водночас внесення державного або комунального підприємства до Єдиного реєстру боржників не є підставою для відмови у посвідченні договорів купівлі-продажу в межах приватизації або припинення таких підприємств відповідно до закону.

Нотаріус також має право не приймати документи, якщо вони не відповідають установленим вимогам, містять виправлення, пошкодження, образливі відомості або написані олівцем. У разі відмови заявник має право вимагати письмове обґрунтування причин та роз'яснення порядку оскарження.

Важливо! Відмова у вчиненні нотаріальної дії оформлюється постановою, яку нотаріус зобов'язаний винести протягом трьох робочих днів. Таке рішення може бути оскаржене в суді відповідно до статті 50 Закону України "Про нотаріат".

