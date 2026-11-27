Збільшення мінімального грошового забезпечення для військових наразі є важливим питанням як для Кабінету Міністрів, так і для Міністерства оборони. Єдиною перешкодою залишається недостатнє фінансування, передбачене Державним бюджетом 2027 року.

На підвищення мінімального грошового забезпечення військових можна сподіватися

Правку про потребу в підвищенні мінімальної заробітної плати військових, яка надходить їм без додаткових винагород, підтримала конституційна більшість. Тому від уряду очікуються рішення, які вже зрушили б цю проблему з місця. На годині запитань до уряду нардепи, зокрема Ярослав Железняк, запитали, що Кабмін може зараз сказати про збільшення розміру грошового забезпечення.

Міністр оборони Євген Хмара розповів, що у відомстві теж мають на меті опрацювати підвищення мінімальної заробітної плати й знайти для цього гроші, передає 24 Канал.

В найкоротший термін опрацюєм це питання, опрацьовуєм, і в найкоротший термін вже будемо надавати пропозиції,

– пообіцяв міністр.

Очільник уряду Сергій Корецький дав більш розгорнуту відповідь. Він зазначив, що проблема збільшення виплат Захисникам і Захисницям полягає якраз у відсутності додаткових фінансів. Адже, за його словами, на зарплати військовим держава щомісяця повинна буде витрачати десятки мільярдів гривень.

Прем'єр-міністр зазначив, що мінімальне грошове забезпечення на рівні 20 тисяч гривень у 2027 році не означає, що військові отримуватимуть неналежні виплати. Адже основну частину зарплати становлять надбавки, додаткові виплати.

Середня величина, яку отримує воїн, суттєво вища… Працюємо над тим, щоби знайти ресурси і збільшити мінімальне грошове забезпечення,

– відповів Сергій Корецький.

Нагадаємо, Кабмін також нині стикається з труднощами у впровадженні пенсійної реформи через значний дефіцит коштів. Прем'єр-міністр уточнив, що він становить близько 170 мільярдів гривень щороку.

Корецький у Верховній Раді заявив про необхідність пошуку поступових рішень для підвищення пенсій, аби не підривати державний бюджет.