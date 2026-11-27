Чому масштабне підвищення пенсій опинилося на паузі

Кабінет Міністрів України змушений шукати компроміси у питанні пенсійної реформи через колосальний дефіцит коштів, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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За базовим сценарієм, який зараз розглядає влада, для оновлення системи потрібно близько 170 мільярдів гривень додаткових виплат щороку.

Майже до 200 мільярдів. На даний момент це – непідйомна цифра– заявив Корецький під час години запитань до уряду.

За його словами, влада чудово усвідомлює необхідність підвищувати пенсії, проте зараз змушена шукати покрокове рішення, яке не зруйнує державний бюджет.

Ще у вересні 2023 року тодішній очільник уряду Денис Шмигаль анонсував пенсійну реформу на 2024 рік. Згодом терміни неодноразово зміщувалися.

У 2025 та 2026 роках міністр соціальної політики Улютін зазначав, що фінансовий ринок поки не готовий до обов'язкових накопичень. Попри це, наприкінці вересня 2026 року Мінсоцполітики фіналізувало відповідний законопроєкт, а урядова програма досі передбачає старт добровільної накопичувальної системи у 2027 році.

Нагадаємо, що мінімальну пенсію в Україні можуть встановити на рівні 6 тисяч гривень. Однак це ще не є гарантованою виплатою.