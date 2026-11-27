Почему масштабное повышение пенсий оказалось на паузе

Кабинет Министров Украины вынужден искать компромиссы в вопросе пенсионной реформы из-за колоссального дефицита средств, о чем сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Согласно базовому сценарию, который сейчас рассматривают власти, для обновления системы требуется около 170 миллиардов гривен дополнительных выплат ежегодно.

Почти до 200 миллиардов. На данный момент это – непосильная сумма– заявил Корецкий во время часа вопросов к правительству.

По его словам, власти прекрасно осознают необходимость повышения пенсий, однако сейчас вынуждены искать поэтапное решение, которое не разрушит государственный бюджет.

Еще в сентябре 2023 года тогдашний глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал пенсионную реформу на 2024 год. Впоследствии сроки неоднократно сдвигались.

В 2025 и 2026 годах министр социальной политики Улютин отмечал, что финансовый рынок пока не готов к обязательным накоплениям. Несмотря на это, в конце сентября 2026 года Минсоцполитики доработало соответствующий законопроект, а правительственная программа по-прежнему предусматривает запуск добровольной накопительной системы в 2027 году.

Напомним, что минимальную пенсию в Украине могут установить на уровне 6 тысяч гривен. Однако это еще не является гарантированной выплатой.