Есть надежда на повышение минимального денежного обеспечения военнослужащих

Поправку о необходимости повышения минимальной заработной платы военнослужащих, которую они получают без дополнительных вознаграждений, поддержало конституционное большинство. Поэтому от правительства ожидаются решения, которые уже сдвинули бы эту проблему с места. Во время часа вопросов к правительству народные депутаты, в частности Ярослав Железняк, спросили, что Кабмин может сейчас сказать об увеличении размера денежного обеспечения.

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Министр обороны Евгений Хмара рассказал, что в ведомстве также намерены проработать вопрос о повышении минимальной заработной платы и найти для этого средства, передает 24 Канал.

В кратчайшие сроки проработаем этот вопрос, прорабатываем, и в кратчайшие сроки уже будем вносить предложения– пообещал министр.

Глава правительства Сергей Корецкий дал более развернутый ответ. Он отметил, что проблема увеличения выплат защитникам и защитницам заключается как раз в отсутствии дополнительных средств. Ведь, по его словам, на зарплаты военным государство ежемесячно должно будет тратить десятки миллиардов гривен.

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Премьер-министр отметил, что минимальное денежное обеспечение в размере 20 тысяч гривен в 2027 году не означает, что военные будут получать ненадлежащие выплаты. Ведь основную часть зарплаты составляют надбавки и дополнительные выплаты.

Средняя сумма, которую получает военнослужащий, существенно выше… Мы работаем над тем, чтобы найти ресурсы и увеличить минимальное денежное обеспечение– ответил Сергей Корецкий.

Напомним, что Кабмин сейчас также сталкивается с трудностями со внедрением пенсионной реформы из-за значительного дефицита средств. Премьер-министр уточнил, что он составляет около 170 миллиардов гривен ежегодно.

Корецкий в Верховной Раде заявил о необходимости поиска постепенных решений для повышения пенсий, чтобы не подрывать государственный бюджет.