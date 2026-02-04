Ветеран війни чи УБД: хто отримує більше пільг та виплат
- Статус "ветеран війни" є ширшим, ніж "учасник бойових дій", і включає різні категорії, такі як особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни.
- Учасники бойових дій мають ширший пакет соціальних гарантій, включаючи безоплатний проїзд і 75% знижку на оплату житла, тоді як учасники війни отримують менше пільг, наприклад, 50% знижку на комунальні послуги.
В українському законодавстві статуси "учасник бойових дій" і "ветеран війни" не є однаковими, хоча їх часто плутають. Ці статуси мають різне правове значення, тому держава передбачає для них різний обсяг пільг та соціальних гарантій.
Яка різниця між УБД та ветераном війни?
В українському законодавстві статус "ветеран війни" є ширшим поняттям, ніж "учасник бойових дій" (УБД). Це передбачено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Цікаво Державна підтримка для дітей військових: які пільги діють під час вступу до вишів
До ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни. Водночас саме статус УБД передбачає більш вузькі критерії, тому його отримують особи, які безпосередньо брали участь у виконанні бойових завдань.
До учасників бойових дій належать, зокрема:
військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань;
добровольці територіальної оборони, поліцейські, а також представники інших силових структур.
Натомість статус учасника війни можуть отримати і цивільні особи, які були залучені до забезпечення оборони держави або постраждали від війни, навіть без безпосередньої участі у бойових діях.
Які пільги мають УБД та ветерани війни?
Щодо пільг та виплат, держава передбачає різний рівень підтримки, зазначили у Пенсійному фонді. Учасники бойових дій, як правило, мають ширший пакет соціальних гарантій. Як відомо, йдеться про:
- безоплатні ліки;
- 75% знижку на оплату житла та комунальних послуг;
- знижку на паливо для житла без централізованого опалення;
- а також право на безоплатний проїзд у більшості видів громадського транспорту.
Учасники війни також мають державні пільги, однак у меншому обсязі. Наприклад, їм передбачено безоплатні ліки, а також 50% знижку на оплату житла, комунальних послуг і палива за відсутності централізованого опалення.
Чи можна втратити статус УБД?
В Україні статус учасника бойових дій може бути скасований у разі вчинення тяжких правопорушень або встановлення факту подання недостовірних даних під час його оформлення. Таке рішення ухвалюється у визначеному законом порядку після перевірки відповідних обставин.
Втрата статусу УБД автоматично тягне за собою припинення права на пов’язані з ним соціальні гарантії. Йдеться, зокрема, про пільги на медичне забезпечення, оплату житлово-комунальних послуг, транспортні преференції та інші види державної підтримки, передбачені для цієї категорії громадян.