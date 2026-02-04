Ветеран війни чи УБД: хто отримує більше пільг та виплат

В українському законодавстві статуси "учасник бойових дій" і "ветеран війни" не є однаковими, хоча їх часто плутають. Ці статуси мають різне правове значення, тому держава передбачає для них різний обсяг пільг та соціальних гарантій.

Яка різниця між УБД та ветераном війни?

В українському законодавстві статус "ветеран війни" є ширшим поняттям, ніж "учасник бойових дій" (УБД). Це передбачено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Цікаво Державна підтримка для дітей військових: які пільги діють під час вступу до вишів

До ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни. Водночас саме статус УБД передбачає більш вузькі критерії, тому його отримують особи, які безпосередньо брали участь у виконанні бойових завдань.

До учасників бойових дій належать, зокрема:

військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань;

добровольці територіальної оборони, поліцейські, а також представники інших силових структур.

Натомість статус учасника війни можуть отримати і цивільні особи, які були залучені до забезпечення оборони держави або постраждали від війни, навіть без безпосередньої участі у бойових діях.

Які пільги мають УБД та ветерани війни?

Щодо пільг та виплат, держава передбачає різний рівень підтримки, зазначили у Пенсійному фонді. Учасники бойових дій, як правило, мають ширший пакет соціальних гарантій. Як відомо, йдеться про:

безоплатні ліки;

75% знижку на оплату житла та комунальних послуг;

знижку на паливо для житла без централізованого опалення;

а також право на безоплатний проїзд у більшості видів громадського транспорту.

Учасники війни також мають державні пільги, однак у меншому обсязі. Наприклад, їм передбачено безоплатні ліки, а також 50% знижку на оплату житла, комунальних послуг і палива за відсутності централізованого опалення.

Чи можна втратити статус УБД?