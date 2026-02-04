Укр Рус
4 лютого, 21:17
Ветеран війни чи УБД: хто отримує більше пільг та виплат

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Статус "ветеран війни" є ширшим, ніж "учасник бойових дій", і включає різні категорії, такі як особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни.
  • Учасники бойових дій мають ширший пакет соціальних гарантій, включаючи безоплатний проїзд і 75% знижку на оплату житла, тоді як учасники війни отримують менше пільг, наприклад, 50% знижку на комунальні послуги.

В українському законодавстві статуси "учасник бойових дій" і "ветеран війни" не є однаковими, хоча їх часто плутають. Ці статуси мають різне правове значення, тому держава передбачає для них різний обсяг пільг та соціальних гарантій.

Яка різниця між УБД та ветераном війни?

В українському законодавстві статус "ветеран війни" є ширшим поняттям, ніж "учасник бойових дій" (УБД). Це передбачено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

До ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни. Водночас саме статус УБД передбачає більш вузькі критерії, тому його отримують особи, які безпосередньо брали участь у виконанні бойових завдань.

До учасників бойових дій належать, зокрема:

  •  військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань;

  • добровольці територіальної оборони, поліцейські, а також представники інших силових структур. 

Натомість статус учасника війни можуть отримати і цивільні особи, які були залучені до забезпечення оборони держави або постраждали від війни, навіть без безпосередньої участі у бойових діях.

Які пільги мають УБД та ветерани війни?

Щодо пільг та виплат, держава передбачає різний рівень підтримки, зазначили у Пенсійному фонді. Учасники бойових дій, як правило, мають ширший пакет соціальних гарантій. Як відомо, йдеться про:

  • безоплатні ліки;
  • 75% знижку на оплату житла та комунальних послуг;
  • знижку на паливо для житла без централізованого опалення;
  • а також право на безоплатний проїзд у більшості видів громадського транспорту.

Учасники війни також мають державні пільги, однак у меншому обсязі. Наприклад, їм передбачено безоплатні ліки, а також 50% знижку на оплату житла, комунальних послуг і палива за відсутності централізованого опалення.

Чи можна втратити статус УБД?

  • В Україні статус учасника бойових дій може бути скасований у разі вчинення тяжких правопорушень або встановлення факту подання недостовірних даних під час його оформлення. Таке рішення ухвалюється у визначеному законом порядку після перевірки відповідних обставин.

  • Втрата статусу УБД автоматично тягне за собою припинення права на пов’язані з ним соціальні гарантії. Йдеться, зокрема, про пільги на медичне забезпечення, оплату житлово-комунальних послуг, транспортні преференції та інші види державної підтримки, передбачені для цієї категорії громадян.