Цивільні та господарські питання: права українців за кордоном захищатиме спеціальна Конвенція

Українці закордоному отримали можливість захищати свої права в судах тієї країни, де перебувають. Завдяки Конвенція про міжнародний доступ до правосуддя, зникають ті практичні проблеми, що могли виникати під час звернення особи до суду поза межами своєї держави.

Конвенція про міжнародний доступ до правосуддя запрацювала для України

Багато українців були змушені поїхати за кордон через війну, інші живуть там давно. Для них міжнародне законодавство передбачає можливість захисту в суді й загалом посилення прав. Міжнародне судове співробітництво передбачене спеціальною Конвенцією, пише Міністерство юстиції України.

Так українці матимуть більше можливостей для захисту, зокрема в країнах, куди вони втекли від війни. Йдеться про випадки, коли суди могли порушувати права українців через те, що вони іноземці. Тепер несправедливості через громадянство не має бути.

Люди матимуть безоплатну правничу допомогу, як у своїй державі. У низці випадків адвокати надаватимуть першочергову та вторинну допомогу після відповідного звернення.

Згідно з нормами Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя, українці матимуть право отримувати окремі судові документи й вимагати стягнення судових витрат в іншій державі.

Важливо, що такий спрощений доступ до правосуддя діє у 28 державах-учасницях Конвенції. Більшість з них розташовані в Європі.

Українці мають змогу отримувати рішення суду щодо різних цивільних, сімейних або господарських справ.

Подавати звернення до суду можна через центральний орган своєї держави. Тобто у нашому випадку звернення подається до Міністерства юстиції. Там можуть перевірити документи, правильно їх оформити та передати до центрального органу іноземної держави. А вже інша країна забезпечуватиме подальший розгляд справи.

Міністерство забезпечуватиме приймання та надсилання звернень про надання безоплатної правничої допомоги, а також звернень щодо примусового виконання постанов про сплату судових витрат і видатків, взаємодіючи з компетентними органами інших держав,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Конвенція про міжнародний доступ до правосуддя дозволяє надавати ефективний доступ до правосуддя у транскордонних цивільних та господарських справах. Держави-учасниці таким чином спрощують отримання безоплатної правничої допомоги та здійснення окремих процесуальних дій.

Україна приєдналася до Конвенції у березні 2026 року, що було засвідчено спеціальним Законом.