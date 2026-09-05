Вимога про повторне ВЛК через погіршення здоров'я: чому суд тут не допоможе

Третій апеляційний адміністративний суд відмовився скасувати наказ про призов військовозобов'язаного, який скаржився на прогресування хвороб та вимагав направлення на повторну медичну комісію. Судді пояснили, що оцінка стану здоров'я не належить до повноважень суду, а позивач не надав доказів звернення до Центральної ВЛК.

Суди відмовляють у перегляді медичних діагнозів

Третій апеляційний адміністративний суд не зміг скасувати наказ про призов військовозобов'язаного, попри те, що він скаржився на прогресування хвороб та вимагав направлення на повторну медичну комісію. Судді пояснили, що оцінка стану здоров'я не належить до повноважень суду, а позивач не надав доказів звернення до Центральної ВЛК. Про це йдеться в матеріалах справи №160/26270/25.

Розглядався спір між чоловіком та ТЦК. Мобілізований у серпні 2025 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби в частинах забезпечення та тилових підрозділах. На службу його відправили вже наступного дня.

Проте чоловік додав, що лікарі повинні провести повторний огляд при обласному ТЦК та СП, бо його стан здоров'я погіршився, а хвороби почали прогресувати. З таким позовом він звернувся до суду.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд повністю відмовив у задоволенні позову, після чого чоловік подав апеляційну скаргу. Втім, Третій апеляційний адміністративний суд залишив це рішення без змін, підтвердивши правомірність дій військового командування.

Колегія суддів підкреслила, що позивач не довів, що первинний висновок ВЛК був неправомірним і не надав підтверджень звернення до Центральної військово-лікарської комісії, яка єдина має повноваження переглядати такі постанови.

Окрім цього, у справі не було встановлено підстав для звільнення від призову, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Суд також спирався на сталу практику, згідно з якою суди не є спеціалізованими медичними установами та не можуть давати власну оцінку діагнозам або стану здоров'я громадян. Вони мають право перевіряти лише дотримання процедури прийняття рішень медичними комісіями, а не сам медичний висновок.

Як можна оскаржити висновок ВЛК

Тому оскарження відбувається шляхом звернення медичної служби військової частини, написавши рапорт про направлення на повторний огляд. До нього можна додати виписки про обстеження та інші медичні документи. Якщо командування відмовляє, то тоді вже можливе оскарження через суд.

Нагадаємо, лікар ВЛК розповідав, що висновки комісії ухвалюються відповідно до вимог Наказу Міністерства оборони №402, де чітко розписані всі критерії придатності залежно від ступеня функціональних розладів організму.

Для перегляду постанови військово-лікарської комісії громадяни мають звертатися до вищих медичних комісій або Центральної ВЛК.