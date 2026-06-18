Три варіанти покарання за образи військових: які штрафи та строки ув'язнення пропонують в Раді

У Верховній Раді пропонують ввести покарання за будь-які образи в бік військових. Проте експерти висловили застереження, що нові норми, можливо, буде важко виконати й вони посилюють криміналізацію в Україні.

Нові законопроєкти пропонують ще більше захистити права військових

Автори в кількох законопроєктах описали ідею щодо суттєвого посилення відповідальності за образи та приниження військовослужбовців. При чому пропонується ввести покарання як у вигляді штрафів, так і додати відповідні норми в Кримінальний кодекс про арешт на 15 діб або 12 років позбавлення волі. Найменше покарання пропонує законопроєкт №10014, який у 2023 році подали для посилення правового захисту військовослужбовців.

Дивіться також Загрози для інформації та боротьби з корупцією: в Раді Європи не бачать позитиву в новому ЦК

Так в законодавство народні депутати пропонували внести норму про неповагу до військових і карати громадян за публічну образу військовослужбовця, фізичні дії проти нього, або інші випадки порушення прав і свобод захисників.

За це пропонувалося ввести штраф від 3 400 до 5 100 гривень, або присуджувати покарання у вигляді громадських чи виправних робіт, або адміністративного арешту на строк до 15 діб.

Така потреба, за словами авторів ініціативи, виникає через часті конфлікти з військовими, відмов у реалізації їхніх прав і загальної неповаги до осіб, які захищають державу.

Але в цьому законопроєкті є нюанси. "Судово-юридична газета" з посиланням на висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради, пише, що поняття "образа" не може визначатися в правовому полі як стале поняття, бо воно є оцінювальним. При цьому чинний кодекс про адміністративні правопорушення та Кримінальний кодекс вже визначають покарання за деякі описані злочини проти військових.

Автори ініціативи також не вказали, які органи повинні будуть складати протоколи за новою статтею.

За злочини проти військових порушникам могла загрожувати в'язниця

Але це не єдиний документ, який пропонував суттєві покарання за злочини проти військових. у 2025 році зареєстровано законопроєкт №13384, згідно з якими за образу честі та гідності службовців суд міг призначати від трьох до п'яти років позбавлення волі. Таке покарання громадянин отримував би, якщо образив військового, погрожував йому вбивством чи насильством, чи заявляв про знищення майна.

Проте в Раді не впевнені в доцільності криміналізації, бо образа військового ще не означає загрозу суспільній небезпеці. А захист прав людини, честь якої принижують, або якій погрожують, прописана в нормах цивільно-правових механізмів.

Крім того, повага для військових має ґрунтуватися не на відповідальності перед судом, а на суспільних та виховних правилах. Враховуючи всі висновки, цей законопроєкт рекомендували відхилити.

Тоді в Раді з'явився альтернативний законопроєкт, який створював у Кримінальному кодексі нову статтю. про відповідальність за погрозу або насильство щодо військовослужбовця та образу його честі й гідності. Так якщо людина вчинила такі дії проти військового чи його родини, то їй присуджувався штраф у розмірі від 17 тисяч до 68 тисяч гривень, або громадські роботи від 120 до 240 годин, пробаційний нагляд, або обмеження волі на строк від одного до трьох років. За побиття воїна покарання було більшим – вже до семи років позбавлення волі. Якщо напад на військового чи його сім'ю спричинив тяжкі наслідки, то людина могла потрапити до в'язниці на 5 – 8 років.

До дванадцяти років ув'язнення пропонувалося за скоєння повторного злочину, або якщо його вчинила група осіб.

Ці пропозиції правоохоронний комітет підтримав. А Головне науково-експертне управління зауважило, що норми проєкту можуть дублювати інші статті Кримінального кодексу та створити додаткові проблеми під час розслідування таких справ.

Попри це, Верховна Рада ще має розглянути й проголосувати за альтернативний законопроєкт. У цьому питанні народні депутати будуть просуватися й можуть вперше ввести в Україні серйозну кримінальну або легшу адміністративну відповідальність за злочини проти військових у вигляді 3 400 гривень штрафу та арешту до 15 діб.

Російські агенти намагалися вбити військових

СБУ та Нацполіція викрили двох агентів Росії, які готували вбивство генерал-майора Сил оборони України, що має звання Героя України. За даними слідства, вони стежили за військовим біля його помешкання, погодили план нападу з російськими кураторами та чекали на отримання зброї для засідки. Імовірно, їх обох завербували через телеграм-канали з пропозиціями швидкого заробітку.

Також СБУ нещодавно повідомила про затримання агента російської воєнної розвідки, який планував ліквідувати військовослужбовця Національної гвардії. За даними спецслужби, фігурант заклав вибуховий пристрій у скутер і намагався використати його для теракту проти українського військового.