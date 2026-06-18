Новые законопроекты предлагают ещё больше защитить права военнослужащих

Авторы нескольких законопроектов изложили идею о существенном ужесточении ответственности за оскорбления и унижение военнослужащих. При этом предлагается ввести наказания как в виде штрафов, так и добавить соответствующие нормы в Уголовный кодекс об аресте на 15 суток или 12 лет лишения свободы. Наименьшее наказание предлагает законопроект №10014, который в 2023 году был внесен с целью усиления правовой защиты военнослужащих.

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Так, народные депутаты предлагали внести в законодательство норму о неуважении к военным и наказывать граждан за публичное оскорбление военнослужащего, физическое насилие в его отношении или другие случаи нарушения прав и свобод защитников.

За это предлагалось ввести штраф от 3 400 до 5 100 гривен, либо назначать наказание в виде общественных или исправительных работ, либо административного ареста на срок до 15 суток.

Такая необходимость, по словам авторов инициативы, возникает из-за частых конфликтов с военными, отказов в реализации их прав и общего неуважения к лицам, защищающим государство.

Однако в этом законопроекте есть нюансы. "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на заключение Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады пишет, что понятие "оскорбление" не может быть определено в правовом поле как устойчивое понятие, поскольку оно носит оценочный характер. При этом действующий Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс уже предусматривают наказание за некоторые из описанных преступлений против военнослужащих.

Авторы инициативы также не указали, какие органы должны будут составлять протоколы по новой статье.

За преступления против военнослужащих нарушителям могла грозить тюрьма

Но это не единственный документ, предлагавший существенные наказания за преступления против военнослужащих. В 2025 году был зарегистрирован законопроект № 13384, согласно которому за оскорбление чести и достоинства военнослужащих суд мог назначать от трех до пяти лет лишения свободы. Такое наказание гражданин получал бы, если оскорблял военного, угрожал ему убийством или насилием, либо заявлял об уничтожении имущества.

Однако в Раде не уверены в целесообразности криминализации, поскольку оскорбление военнослужащего еще не означает угрозу общественной безопасности. А защита прав человека, честь которого унижают или которому угрожают, закреплена в нормах гражданско-правовых механизмов.

Кроме того, уважение к военным должно основываться не на ответственности перед судом, а на общественных и воспитательных нормах. Учитывая все выводы, этот законопроект рекомендовали отклонить.

Затем в Раде появился альтернативный законопроект, который вводил в Уголовный кодекс новую статью об ответственности за угрозу или насилие в отношении военнослужащего, а также за оскорбление его чести и достоинства. Таким образом, если человек совершал такие действия в отношении военнослужащего или его семьи, ему назначался штраф в размере от 17 тысяч до 68 тысяч гривен, либо общественные работы от 120 до 240 часов, пробационный надзор или ограничение свободы на срок от одного до трех лет. За избиение военнослужащего наказание было более суровым — уже до семи лет лишения свободы. Если нападение на военнослужащего или его семью повлекло тяжкие последствия, то человек мог попасть в тюрьму на 5–8 лет.

До двенадцати лет лишения свободы предлагалось за совершение повторного преступления или если оно было совершено группой лиц.

Эти предложения поддержал комитет по правоохранительной деятельности. А Главное научно-экспертное управление отметило, что нормы проекта могут дублировать другие статьи Уголовного кодекса и создать дополнительные проблемы при расследовании таких дел.

Несмотря на это, Верховная Рада еще должна рассмотреть и проголосовать за альтернативный законопроект. В этом вопросе народные депутаты будут продвигаться и могут впервые ввести в Украине серьезную уголовную или более мягкую административную ответственность за преступления против военных в виде штрафа в размере 3 400 гривен и ареста на срок до 15 суток.

Российские агенты пытались убить военных

СБУ и Нацполиция разоблачили двух агентов России, которые готовили убийство генерал-майора Сил обороны Украины, имеющего звание Героя Украины. По данным следствия, они следили за военным возле его дома, согласовали план нападения с российскими кураторами и ждали получения оружия для засады. Вероятно, их обоих завербовали через Telegram-каналы с предложениями быстрого заработка.

Также СБУ недавно сообщила о задержании агента российской военной разведки, который планировал ликвидировать военнослужащего Национальной гвардии. По данным спецслужбы, фигурант заложил взрывное устройство в скутер и пытался использовать его для теракта против украинского военного.