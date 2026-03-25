Покращення в мобілізації та рішення щодо термінів служби: в Міноборони анонсували важливі зміни

Модернізація української армії триває. Міністерство вже готує ключові зміни, які стосуються не лише чинних військових, але й проблеми самовільного залишення частини та процесу мобілізації.

Які зміни готує Міноборони?

Після комплексної реформи, яку впровадить Міністерство оборони України, ключові зміни мають відбутися в процесі мобілізації та загалом в підході до служби. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Посадовець оголосив про розробку нових рішень після зустрічі зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів. Вони порушили важливі питання. Найбільше воїнів хвилює тривалість перебування на позиціях, складність заходів і виходів, ускладнена логістика під постійними атаками дронів. Також проблема полягає в недостатній кількості людей, дронів і техніки.

Військові зазначають, що поганою нині залишається якість підготовки. Нерідко страждає моральний стан та звʼязок на передовій.

Ключові рішення Міністерства стосуватимуться процесу мобілізації та СЗЧ. Для штурмовиків та піхотинців теж розроблятимуть окремі підходи, зокрема щодо термінів служби та грошового забезпечення.

Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію. За завданням Президента, спільно з військовими працюємо над тим, щоб масштабувати російські втрати та посилити наші фронтові позиції,

– зауважив Михайло Федоров.

Народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю для "Телеграфу" теж розповів, що держава буде запроваджувати нові рішення щодо роботи ТЦК та справедливої мобілізації. У Міністерстві оборони хочуть зменшити кількість конфліктів зі службовцями ТЦК, яких часто звинувачують у порушеннях прав людини.

За словами депутата, перші напрацювання українці побачать уже у квітні, їх мають винести на детальне обговорення.

Веніславський додав, що Міноборони також хоче зробити справедливий розподіл мобілізаційного навантаження, щоб мобілізація проводилася однаково як у селах, так і у великих містах.

Що ще варто знати про потребу оновлення процесів у війську?