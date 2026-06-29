Проплачені мітинги в Польщі: українців і білорусів депортують через співпрацю з Росією

У Польщі затримали дев'ятьох українців та двох білорусів, які платили учасникам демонстрацій серед біженців. Вони виконували завдання, які надходили з Росії, й згідно з польським законодавством мають бути депортовані.

Завербованих Росією громадян депортують з Польщі

Агентство внутрішньої безпеки викрили й затримали 11 іноземців, які з вересня 2025 року залучали біженців до проплачених мітингів та демонстрацій у кількох містах Польщі. Дії затриманих кваліфікували як спробу операції впливу на українських мігрантів. Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на слова міністра національної оборони Польщі Томаша Семоняка.

Дивіться також Антиукраїнська риторика і скандальний візит до Росії: цікаві деталі біографії Кароля Навроцького

Виконуючи завдання від російських кураторів організатори платили людям, які приходили на демонстрації українських біженців у Польщі та намагалися впливати на їхню спільноту. Гроші на таку "роботу" теж надсилалися від ворогів.

Як стало відомо з повідомлень, затримання причетних українців та білорусів затримали у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Закопане та Бидгощі. Усі 11 обвинувачуваних мали зв'язки з громадянами Росії та Білорусі. Тепер вони будуть найближчим часом депортовані.

Так Агентство повідомило, що підкуплені люди поширювали інформацію про корупційні скандали в Україні, аби українські біженці збиралися на протести.

Метою організаторів був поступовий вплив на спільноту українських біженців у Польщі та використання цієї групи для просування політичних гасел. Для ініціювання протестів використовувалися емоційні теми, зокрема інформація про корупційні скандали та актуальні події в українській внутрішній політиці,

– йдеться в повідомленні.

Цей приклад став не лише проявом агресії проти соціальної довіри, але й типовою спробою поширення напруженості та використання людей для ворожих операцій в країнах Європи.

Росіяни завербували британського інструктора

Російські спецслужби завербували для підготовки диверсій в Україні іноземця, який працював британським військовим інструктором. Чоловік прибув до країни під виглядом волонтера, але насправді мав збирати розвідувальну інформацію, встановлювати контакти та виконувати завдання на користь Росії.

Його діяльність викрили українські правоохоронці, після чого іноземцю повідомили про підозру у державній зраді та участі в агентурній діяльності на користь держави-агресора.