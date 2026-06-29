Завербованных Россией граждан депортируют из Польши

Агентство внутренней безопасности разоблачило и задержало 11 иностранцев, которые с сентября 2025 года привлекали беженцев к оплачиваемым митингам и демонстрациям в нескольких городах Польши. Действия задержанных квалифицировали как попытку операции влияния на украинских мигрантов. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на слова министра национальной обороны Польши Томаша Семоняка.

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Выполняя задания российских кураторов, организаторы платили людям, которые приходили на демонстрации украинских беженцев в Польше и пытались влиять на их сообщество. Деньги на такую "работу" тоже присылались врагами.

Как стало известно из сообщений, причастные украинцы и белорусы были задержаны в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Закопане и Быдгоще. Все 11 обвиняемых имели связи с гражданами России и Беларуси. Теперь они будут в ближайшее время депортированы.

Так, агентство сообщило, что подкупленные люди распространяли информацию о коррупционных скандалах в Украине, чтобы украинские беженцы собирались на протесты.

Целью организаторов было постепенное воздействие на сообщество украинских беженцев в Польше и использование этой группы для продвижения политических лозунгов. Для инициирования протестов использовались эмоциональные темы, в частности информация о коррупционных скандалах и актуальных событиях в украинской внутренней политике,

– говорится в сообщении.

Этот пример стал не только проявлением агрессии против социального доверия, но и типичной попыткой разжигания напряжённости и использования людей для враждебных операций в странах Европы.

Россияне завербовали британского инструктора

Российские спецслужбы завербовали для подготовки диверсий в Украине иностранца, работавшего британским военным инструктором. Мужчина прибыл в страну под видом волонтера, но на самом деле должен был собирать разведывательную информацию, устанавливать контакты и выполнять задания в интересах России.

Его деятельность раскрыли украинские правоохранители, после чего иностранцу сообщили о подозрении в государственной измене и участии в агентурной деятельности в интересах государства-агрессора.