Помилки в документах несуть загрози: коли справа може дійти аж до криміналу

Помилки в документах несуть ризики як для фізичних осіб і для компаній. Громадяни несуть відповідальність за створення підробленого документа та за його використання, навіть якщо неправдиві дані не завдали шкоди.

Жінка судилася через помилку в документі

Жінка не змогла укласти договір про дарування квартири, адже в документах було неправильно зазначене ім'я власниці. Це призвело до того, що державний реєстратор відмовив громадянці в перереєстрації прав на нерухоме майно. Про це йдеться в матеріалах справи №462/5233/24.

Проблемою стала проста помилка в договорі дарування квартири та деяких інших документах. Ім’я власниці було не таким, як у новому паспорті та довідці про присвоєння податкового номера.

Через суд жінка просила встановити факт належності їй низки документів. Проте районний суд відмовився визнавати документи, а з його висновками погодився і суд апеляційної інстанції. Мовляв, у матеріалах справи були відсутні належні та допустимі докази на підтвердження неможливості внесення відповідних змін нотаріусом, який займався даруванням квартири.

Зазначимо! Жінка отримала паспорт нового зразка та нову довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, тож написання її імені у цих документах та у договорі дарування перестало збігатися. А для вчинення нотаріальної дії заявниця подала старі анкетні дані, які й були зазначені в тексті договору.

Водночас Верховний Суд встановив, що заявниця все ж надала докази, що підтверджували помилку в написанні її імені як у паспорті. Суд визнав технічну помилку в написанні імені жінки в змісті договору дарування квартири та довів, що документ все ж їй належить.

Як карається підроблення документів?

У випадку з жінкою, яку захистив Верховний Суд справа закінчилася добре для всіх сторін. Але стаття 358 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за помилки та підробку документів. Йдеться не лише про виготовлення фальшивих документів, але і внесення неправдивих відомостей до договорів, актів, довідок чи інших документів.

У кримінальному праві документом є паперовий та електронний носії інформації. Тому неважливо, в якому вигляді з'явилися помилки чи недостовірна інформація – відповідальність за це однакова.

Підробка посвідчення караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до двох років. Також може застосовуватися обмеженням волі на той самий строк.

Покарання передбачене й за використання підробки. Громадяни отримують штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом чи обмеженням волі на строк до двох років.

Відтак, фізичні особи можуть отримати за підробку документів судимість. А юридичні особи й бізнеси можуть мати збитки, блокування діяльності та репутаційні наслідки.

