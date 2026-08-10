Вища зарплата й нові вимоги для бронювання з 1 вересня: як підприємствам не втратити статус

Деякі підприємства в Україні можуть втратити статус критичних, через що їхні працівники більше не матимуть звільнення від мобілізації. Фахівці називають нові вимоги, які будуть потрібні для визначення критичності.

Держава переглядає статус критично важливих підприємств

Критичні підприємства перевіряють на відповідність вимогам, адже держава потребує більшої мобілізації. Через значну кількість заброньованих працівників фактично немає змоги ефективно поповнювати військо. Зараз процес бронювання зазнаватиме змін. Про це розповів юрист Нікіта Муренко для видання "Главред".

Тепер для компаній встановлені чіткі критерії. Якщо вони відповідатимуть змінам, то не втратять право бронювати працівників. Муренко вважає, що важливим є не стільки зміна критеріїв, стільки цифровізація цього процесу.

Експерт каже, що процедура збору інформації досі відбувається вручну. Компанії самостійно мають зібрати дані та подати їх на перевірку. А саме бронювання відбувається вже в онлайн-форматі.

Бронювання відбувається через портал Дія: подають інформацію про працівника, після перевірки надходить відповідь про бронювання. Усе досить прозоро. Так само можна було б організувати й процедуру отримання підприємством статусу критично важливого,

– сказав Нікіта Муренко.

Він додав, що тепер компанії повинні подавати новий пакет документів і відповідати встановленим критеріям. До прикладу, середня зарплата на підприємствах, які хочуть отримати статус критично важливого тепер має сягати 25 941 гривні.

Що зараз робити підприємствам для продовження бронювання працівників

Далі компанії, які зараз мають статус, мають до 1 вересня підтвердити відповідність новим вимогам. Або ж існує інший шлях – подача документів наново, щоб критичність продовжили ще на рік, якщо це можливо. За словами Муренка, вибір кожне підприємство може робити самостійно, залежно від дати завершення чинного статусу.

Тобто, за його словами, якщо компанія отримала статус критично важливого у травні 2026 року, то доцільніше буде лиш підтвердити відповідність вимогам за спрощеною процедурою. Якщо чинність завершується скоро, то можна вже намагатися продовжити дію, подавши пакет документів знову.

Для обох процедур компанія має зібрати практично одні й ті ж документи, проте головне – це відповідність новим вимогам критичності, що дозволятиме надалі надавати бронювання працівникам.

Нагадаємо, система бронювання працівників від мобілізації оновлюється за ініціативи уряду. Нові правила мали запрацювати після публікації постанови та 10-денного перехідного періоду.

Важливо, що чоловіків, які мають бронювання на роботах за сумісництвом, рахуватимуть у квоті лише один раз і тільки за одним місцем роботи. Загалом зміни, ймовірно, не призведуть до різкого зменшення кількості заброньованих.