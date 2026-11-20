НАБУ і САП повідомили про підозру керівнику підрозділу Департаменту захисту національної державності СБУ, який зливав матеріали слідства у справі Укрнафти та відомості із закритих баз даних. Натомість посадовець отримував неправомірну вигоду.

Відпочинок у Буковелі в обмін на таємниці слідства

Правоохоронці НАБУ і САП з'ясували, що високопосадовець Служби безпеки регулярно передавав матеріали з обмеженим доступом фігурантам гучних розслідувань в обмін на дорогі подарунки та коштовні послуги. Він фактично перетворив службову інформацію на системне джерело особистого збагачення. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро.

За передачу інформації керівник підрозділу Департаменту захисту національної державності СБУ отримав елітний відпочинок у Карпатах вартістю 160 тисяч гривень та автомобіль BMW X5.

За даними слідства, посадовець налагодив системний канал передачі інформації з обмеженим доступом зацікавленим особам в обмін на дорогі подарунки та послуги,

– зазначили в Бюро.

Працюючи над оперативним супроводом справи щодо розкрадання нафти й нафтопродуктів компанії Укрнафта, посадовець спецслужби погодився розголошувати таємницю слідства стороннім особам.

Так, розслідування показало, що наприкінці 2024 року службовець домовився з довіреною особою одного з бенефіціарів фінансово-промислової групи завчасно повідомляти про заплановані слідчі дії та рух справи. Ця закрита інформація дозволяла підозрюваним завчасно рятувати активи, уникати арештів майна та нівелювати дію санкцій.

За таку допомогу представник олігархічної групи повністю сплатив передноворічний відпочинок для родини співробітника СБУ. Дружина та діти службовця провели відпустку в п'ятизірковому готелі Radisson Blu Resort Bukovel, проживання в якому обійшлося у 160 тисяч гривень.

Посадовця СБУ викрито на отриманні неправомірної вигоди: дивіться відео

Елітний кросовер за доступ до державних баз даних

Ще один факт торгівлі секретною інформацією мав місце у 2023 році. Цей самий посадовець СБУ домовився про співпрацю з директором з буріння компанії Укргазвидобування, яка входить до структури групи Нафтогаз.

Посадовець СБУ погодився за винагороду надавати йому інформацію з обмеженим доступом – зокрема із закритих державних баз даних, а також відомості, що перебувають у розпорядженні операторів і провайдерів телекомунікацій,

– встановили правоохоронці.

Вдячністю за злив конфіденційної інформації став преміальний автомобіль BMW X5. Для маскування корупційної схеми кросовер у червні 2023 року зареєстрували на підконтрольну топменеджеру приватну фірму, однак машиною постійно користувалися сам правоохоронець та його дружина.

Хто отримав офіційні підозри

Наразі антикорупційні органи оголосили офіційні підозри трьом ключовим фігурантам цієї схеми. Службовцю СБУ інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та розголошення даних досудового розслідування.

Довіреній особі бенефіціара групи Приват і колишньому директору з буріння Укргазвидобування висунули звинувачення у наданні хабаря службовій особі.

Досудове розслідування триває, а детективи перевіряють причетність підозрюваних до інших подібних епізодів.

Нагадаємо, раніше в Житомирській області теж затримали співробітника СБУ, який продавав таємні дані про телефонні дзвінки та локації громадян за 50 тисяч гривень.

Підозрюваного вдалося викрити під час отримання хабаря. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.