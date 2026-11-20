Отдых в Буковеле в обмен на секреты следствия

Правоохранители НАБУ и САП выяснили, что высокопоставленный сотрудник Службы безопасности регулярно передавал материалы с ограниченным доступом фигурантам громких расследований в обмен на дорогие подарки и ценные услуги. Он фактически превратил служебную информацию в систематический источник личного обогащения. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

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За передачу информации руководитель подразделения Департамента защиты национальной государственности СБУ получил элитный отдых в Карпатах стоимостью 160 тысяч гривен и автомобиль BMW X5.

По данным следствия, чиновник наладил систематическую передачу информации с ограниченным доступом заинтересованным лицам в обмен на дорогие подарки и услуги– отметили в Бюро.

Работая над оперативным сопровождением дела о хищении нефти и нефтепродуктов компании Укрнафта, сотрудник спецслужбы согласился разглашать тайну следствия посторонним лицам.

Так, расследование показало, что в конце 2024 года сотрудник договорился с доверенным лицом одного из бенефициаров финансово-промышленной группы о заблаговременном уведомлении о планируемых следственных действиях и ходе дела. Эта закрытая информация позволяла подозреваемым заранее спасать активы, избегать ареста имущества и нивелировать действие санкций.

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За такую помощь представитель олигархической группы полностью оплатил предновогодний отдых для семьи сотрудника СБУ. Жена и дети служащего провели отпуск в пятизвездочном отеле Radisson Blu Resort Bukovel, проживание в котором обошлось в 160 тысяч гривен.

Сотрудник СБУ уличен в получении неправомерной выгоды: смотрите видео

Элитный кроссовер в обмен на доступ к государственным базам данных

Еще один случай торговли секретной информацией имел место в 2023 году. Тот же самый чиновник СБУ договорился о сотрудничестве с директором по бурению компании "Укргаздобыча", входящей в структуру группы "Нафтогаз".

Сотрудник СБУ согласился за вознаграждение предоставлять ему информацию с ограниченным доступом – в частности, из закрытых государственных баз данных и сведения, находящиеся в распоряжении операторов и провайдеров телекоммуникаций– установили правоохранители.

В знак благодарности за утечку конфиденциальной информации ему был подарен автомобиль BMW X5 премиум-класса. Для маскировки коррупционной схемы кроссовер в июне 2023 года зарегистрировали на подконтрольную топ-менеджеру частную фирму, однако машиной постоянно пользовались сам сотрудник правоохранительных органов и его жена.

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Кому предъявлены официальные подозрения

На данный момент антикоррупционные органы объявили официальные подозрения трем ключевым фигурантам этой схемы. Сотруднику СБУ инкриминируют получение неправомерной выгоды в особо крупном размере и разглашение данных досудебного расследования.

Доверенному лицу бенефициара группы "Приват" и бывшему директору по бурению "Укргаздобычи" предъявили обвинения в даче взятки должностному лицу.

Досудебное расследование продолжается, а детективы проверяют причастность подозреваемых к другим подобным эпизодам.

Напомним, ранее в Житомирской области также задержали сотрудника СБУ, который продавал конфиденциальные данные о телефонных звонках и местонахождении граждан за 50 тысяч гривен.

Подозреваемого удалось поймать с поличным при получении взятки. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.