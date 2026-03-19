Без причини скасована відстрочка: як українець через суд довів помилку ТЦК

Існують випадки, коли ТЦК "забувають" або просто ігнорують автоматичне продовження відстрочки. У такому випадку на бік громадян стає суд.

Як суд довів, що ТЦК незаконно не продовжили чоловікові відстрочку?

Українець звернувся до суду, адже ще у 2024 році отримав відстрочку від призову через опіку над неповнолітньою дитиною з інвалідністю. З того часу чоловік успішно продовжував звільнення, однак останній раз строк його дії не продовжився автоматично. Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

ТЦК мали б продовжити відстрочку чоловікові автоматично, адже підстави в нього не змінювалися. Однак зненацька він помітив, що в військово-обліковому документі інформації про звільнення від мобілізації він не має. Щоб визнати ігнорування ТЦК незаконним, чоловік подав позов, щоб зобов'язати орган продовжити відстрочку.

У матеріалах справи йдеться, що суд першої інстанції – Одеський окружний адмінсуд – у задоволенні позову відмовив. Справа перейшла до апеляції. Після вивчення всіх фактів апеляційний суд констатував, що позивач має право на продовження відстрочки.

Подібна практика непродовжень відстрочок, коли військовозобов'язаним безпідставно відмовляють у цьому, спостерігається досить часто. Підкреслюю, що тут головне наступне. Навіть якщо вас мобілізують без продовженої відстрочки, то рішення суду буде все одно на вашу користь зі скасуванням наказів про мобілізацію та зарахування до списків особового складу,

– зазначив експерт.

Важливий нюанс для всіх, хто має право на відстрочку

У разі продовження строку проведення мобілізації звільнення від призову має тривати до настання обставин для втрати законних підстав на відстрочку.

Так постанова 560 Кабінету Міністрів визначає умови автоматичних відстрочок. Провина ТЦК була в тому, що працівники не виконали приписів пункту 60 щодо оцінки підстав для надання відстрочки.

Ймовірно, в цьому конкретному випадку в системі "Оберіг", через яку відбувається продовження відстрочок, стався збій. У такому випадку вже ТЦК має зробити все можливе, аби продовжити відстрочку.

Важливо! Цифровізацію продовження відстрочок запровадили, щоб усунути ризики людського фактора та зловживання з боку посадових осіб. Однак, якщо стається збій в системі й у людини більше немає відмітки про відстрочку, то її можуть мобілізувати. У такому випадку громадянин змушений всіляко відстоювати своє право на звільнення від призову, зокрема через суд.

