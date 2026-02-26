Працівник обрав безпеку: чи можна покарати за відсутність на робочому місці під час тривоги

Часто повітряна тривога в Україні починається, коли люди перебувають на робочих місцях. Безпека працівників тут є пріоритетом, тому праця може призупинитися або продовжитися в укритті.

Чи мають право працівники піти з робочого місця під час повітряної тривоги?

Працівник цілком може відмовитися виконувати роботу, доки триває повітряна тривога. Навіть якщо керівник змушує бути на робочому місці, людина повинна керуватися власним бажанням щодо свого захисту. Про це пишуть фахівці Безоплатної правничої допомоги.

Дивіться також "Мінімалку" рахуватимуть по-іншому: чого чекати від нового Трудового кодексу

Згідно з правилами, на підприємстві не обов'язково має бути укриття, але працедавець повинен знати, куди йти та як діяти працівникам і відвідувачам у разі оголошення повітряної тривоги.

Відсутність працівника під час тривоги фактично не вважається прогулом, особливо якщо:

людини не було на місці під час тривоги й вона витратила ще якийсь час, щоб дістатися до місця роботи;

працівник попередив керівника, що йде до укриття;

на робочому місці не облаштоване укриття, де можна працювати.

Простій роботи керівник може оформити за умови, що в укритті людина не може працювати. Тоді оплата за цей час рахується не менше, ніж 2/3 частини окладу. За умови, що виконання завдань в укритті продовжується – простій не оформлюється.

Законодавством не визначене покарання за роботу підприємства під час тривоги. Однак, якщо під час оголошеної небезпеки постраждали чи загинули працівники, а керівник не дозволяв їм покинути робоче місце, то він може нести відповідальність. Мінімальне покарання – це штраф від 340 гривень, а максимальне – позбавлення волі до 7 років.

Куди громадянин може поскаржитися, якщо його змушують працювати під час тривоги?

Юристи зазначають, що в таких випадках скарги приймають профспілки, якщо вони є на підприємстві. Також можна звернутися та повідомити про порушення до Державної служби з питань праці або до Національної поліції.

Дивіться також Як звільнитися без відпрацювання: коли закон на боці працівника

Оскаржити незаконне звільнення можна через суд

Були випадки, коли Верховний суд довів, що відсутність на робочому місці під час тривоги не вважається прогулом. Трудові права щодо цього питання були чітко сформульовані в постанові від 12 січня 2026 року.

Тоді суд підтвердив, що перебування працівника в укритті під час повітряної тривоги не може розцінюватися як порушення трудової дисципліни або прогул. Відтак людину не можуть звільнити, якщо вона вирішила убезпечити себе.

У справі йдеться, що працівниця перебувала не на робочому місці протягом трьох годин, за що керівник вирішив її звільнити. Однак суддя зауважив, що того дня в Києві повітряна тривога була з 13:47 до 14:19. На цей час працівники мали пройти до укриттів. Пости охорони не фіксували час переміщення працівників. Далі після тривоги працівниці стало погано й вона з дозволу керівника звернулася до лікарні. Враховуючи всі ці факти, роботодавець не довів, що жінка прогуляла роботу.

За рішенням суду:

перебування працівників в укриттях під час повітряної тривоги – це необхідність, пов'язана з захистом життя і здоров’я; відсутність на робочому місці це не те саме, що відсутність на роботі. Прогулом вважається відсутність на підприємстві, а не за робочим столом. Тому тимчасове перебування в укритті або в межах території підприємства не може вважатися прогулом.

Важливо! Верховний суд також встановив, що відсутність на роботі за станом здоров’я може підтверджуватися навіть тими медичними довідками, направленнями на лікування, амбулаторними записами, які були оформлені пізніше.

Що варто знати про норми робочого часу в Україні?