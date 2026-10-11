Маєте право не відповідати на дзвінок: як новий Трудовий кодекс захистить дистанційників

В Україні пропонують закріпити право дистанційних працівників на відпочинок після робочого дня. Так відмову від комунікації у свій особистий час заборонять розцінювати як порушення трудової дисципліни.

Захист ментального здоров'я та особистого часу

В Україні пропонують закріпити право дистанційних працівників не відповідати на дзвінки та повідомлення роботодавця після завершення робочого дня. Як пояснила голова Комітету НААУ з питань трудового права Вікторія Поліщук, така норма гарантуватиметься насамперед для тих, хто має дистанційну роботу.

Новий проєкт Трудового кодексу покликаний чітко провести межу між виконанням професійних обов'язків та особистим часом людини.

Ключовою умовою для застосування цього права є фіксація робочого графіка в трудовому договорі. Якщо працівникові встановили зміну, наприклад із 9:00 до 18:00, після закінчення цього часу він може спокійно ігнорувати робочі чати та дзвінки керівництва. Відмову від комунікації у свій особистий час заборонять розцінювати як порушення трудової дисципліни.

Це право працівника на його особисте приватне недоторкане життя, яке існує в нього поза роботою,

– пояснила адвокатка.

Необхідність запровадження таких правил стала очевидною ще під час пандемії COVID-19. Тоді через масовий перехід на віддалений формат межі робочого дня розмилися, а працівники мусили відповідати на запити роботодавців у вихідні чи пізно ввечері. Право відключатися від робочих завдань має на меті захистити ментальне здоров'я фахівців і забезпечити нормальні умови відпочинку.

Правила для термінових завдань та оплата

Водночас експертка звернула увагу на те, що документ поки не передбачає окремих штрафів чи санкцій для тих роботодавців, які продовжують писати співробітникам у неробочі години. Ймовірно, ці норми додадуть пізніше.

Важливо! Зміни пропонують викликати працівника поза робочим часом лише якщо саме в ньому є потреба. Про можливість термінової роботи поза графіком слід повідомляти завчасно й узгоджувати це з людиною.

Вікторія Поліщук каже, що в такому випадку понаднормова праця має обов'язково оплачуватися відповідно до вимог законодавства.

Нагадаємо, на початку вересня Кабінет Міністрів України представив проєкт Трудового кодексу, який передбачає значні зміни для працівників і роботодавців. У документі хочуть передбачити збільшення мінімальної тривалості оплачуваної відпустки та впровадити правила проти дискримінації.

Проєкт кодексу пропонує повноцінний електронний документообіг і регулює нові формати зайнятості, такі як дистанційна та надомна робота, аби спростити кадровий облік і зменшити бюрократичне навантаження.

Водночас чотириденний робочий тиждень в Україні поки що запроваджувати не будуть. Відповідна петиція не набрала голосів, тому ініціатива народу провалилася. Проте така ідея остаточно не відхилена на державному рівні.