Защита психического здоровья и личного времени

В Украине предлагают закрепить право удаленных работников не отвечать на звонки и сообщения работодателя после окончания рабочего дня. Как пояснила председатель Комитета НААУ по вопросам трудового права Виктория Полищук, такая норма будет гарантироваться в первую очередь для тех, кто работает удаленно.

Новый проект Трудового кодекса призван четко провести грань между выполнением профессиональных обязанностей и личным временем человека.

Ключевым условием для применения этого права является фиксация рабочего графика в трудовом договоре. Если работнику установлена смена, например с 9:00 до 18:00, по окончании этого времени он может спокойно игнорировать рабочие чаты и звонки руководства. Отказ от общения в личное время нельзя будет расценивать как нарушение трудовой дисциплины.

Это право работника на его личную неприкосновенную жизнь, которая существует у него вне работы,

– пояснила адвокат.

Необходимость введения таких правил стала очевидной еще во время пандемии COVID-19. Тогда из-за массового перехода на удаленный формат границы рабочего дня размылись, и работники были вынуждены отвечать на запросы работодателей в выходные или поздно вечером. Право отключаться от рабочих задач призвано защитить психическое здоровье специалистов и обеспечить нормальные условия отдыха.

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Правила для срочных задач и оплата

В то же время эксперт обратила внимание на то, что документ пока не предусматривает отдельных штрафов или санкций для тех работодателей, которые продолжают писать сотрудникам в нерабочее время. Вероятно, эти нормы будут добавлены позже.

Важно! Изменения предлагают вызывать работника вне рабочего времени только в случае реальной необходимости. О возможности срочной работы вне графика следует сообщать заранее и согласовывать это с сотрудником.

Виктория Полищук отмечает, что в таком случае сверхурочная работа должна обязательно оплачиваться в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, в начале сентября Кабинет министров Украины представил проект Трудового кодекса, который предусматривает значительные изменения для работников и работодателей. В документе планируется увеличить минимальную продолжительность оплачиваемого отпуска и ввести правила по борьбе с дискриминацией.

Проект кодекса предлагает полноценный электронный документооборот и регулирует новые формы занятости, такие как дистанционная и надомная работа, с целью упростить кадровый учет и снизить бюрократическую нагрузку.

В то же время четырехдневная рабочая неделя в Украине пока вводить не будут. Соответствующая петиция не набрала голосов, поэтому народная инициатива провалилась. Однако такая идея окончательно не отклонена на государственном уровне.