4-денний робочий тиждень поки не запровадять

Авторка петиції закликала уряд запровадити державну програму переходу на 32-годинний робочий тиждень без зменшення заробітної плати, відомо з сайту Кабміну.

Однак необхідного порогу в 25 тисяч підписів документ не набрав. Станом на 4 жовтня петиція мала:

22,3 тисячі голосів;

25 тисяч голосів – необхідний поріг;

близько 2,7 тисячі підписів не вистачило.

Тобто запропонована реформа не переходить на етап розгляду Кабміном лише на підставі цієї петиції. Водночас це не означає, що ідею 4-денного робочого тижня остаточно відхилено на державному рівні.

Що пропонували змінити

Авторка петиції хотіла внести зміни до Кодексу законів про працю України

З метою підвищення продуктивності праці, покращення ментального та фізичного здоров'я громадян, а також адаптації українського ринку праці до сучасних європейських стандартів, просимо ініціювати зміни до Кодексу законів про працю України щодо впровадження 4-денного робочого тижня (32 робочі години на тиждень) без зменшення розміру заробітної плат,

– йдеться у тексті.

На думку авторки, скорочення робочого тижня мало б допомогти не лише працівникам, а й економіці загалом. Серед аргументів на користь такого формату називали:

підвищення продуктивності праці;

покращення фізичного та ментального здоров'я;

зменшення професійного вигорання;

більше часу на родину та особисті справи;

наближення українського ринку праці до європейських практик.

Одним із ключових аргументів петиції стало психоемоційне виснаження українців через повномасштабну війну. Авторка документа звертає увагу на постійний стрес, повітряні тривоги, нічні обстріли та хронічний дефіцит сну. У таких умовах, на її думку, додатковий день відпочинку може допомогти людям відновлюватися.

При цьому авторка петиції посилається на досвід інших країн, де скорочений робочий тиждень уже тестували.

Чи готовий бізнес до 4-денного робочого тижня

Ідея скорочення робочого тижня має і практичні обмеження. Для частини компаній перехід на чотири робочі дні без зменшення обсягу роботи може вимагати автоматизації процесів або перегляду графіків.

Керівниця західноукраїнського офісу Європейської бізнес асоціації Марʼяна Луцишин раніше розповідала 24 Каналу, що в офісному середовищі вже можливі більш гнучкі формати роботи.

Наприклад, скорочений тиждень можна було б застосовувати не в періоди пікового навантаження, якщо результат роботи працівника оцінюється не за кількістю відпрацьованих годин, а за виконаними завданнями.

Водночас експертка звертала увагу й на особливості українських реалій. Тисячі українців зараз перебувають на фронті без повноцінного відпочинку, тому пропозиція скоротити робочий тиждень для працівників у тилу може викликати суспільні дискусії.



