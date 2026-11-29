Військовозобов'язаним українцям пояснили чіткий алгоритм підготовки медичних документів для проходження військово-лікарської комісії згідно з вимогами законодавства. Належне внесення всіх виписок до електронної бази та подання їх до початку огляду гарантує об'єктивне рішення або спрощує його оскарження в суді.

Які медичні довідки необхідно зібрати завчасно

Для гарантії успішного висновку ВЛК під час призову важливо попередньо якісно підготувати папери про стан здоров'я. Обов'язкові аналізи, виписки та внесення до Електронної системи охорони здоров'я – це те, про що має потурбуватися сам військовозобов'язаний, щоб огляд лікарів минув без проблем. Про це розповів військовий адвокат Євген Филипець на своїй сторінці в Instagram.

Як розповів експерт, кожен, хто проходить військово-лікарську комісію, обов'язково здає загальні аналізи крові та сечі, тести на ВІЛ, сифіліс, гепатити B і C. Також лікарі повинні визначити групу крові та резус-фактор. Якщо виникає потреба, лікарі скеровують людину на додаткові обстеження, зокрема ЕКГ, УЗД, комп'ютерну томографію чи МРТ.

﻿﻿Ви маєте право подати комісії власні медичні документи. Згідно з положенням про ВЛК, їх треба надати до початку огляду,

– зазначив адвокат.

За таких умов ВЛК зобов'язана повністю врахувати надані папери та цифрові дані під час винесення постанови.

Як уточнює Євген Филипець, важливу роль на медичній комісії грають виписки з амбулаторних і стаціонарних карток, де зафіксовано:

скарги на здоров'я;

перенесені операції;

офіційні діагнози за міжнародною класифікацією;

можливі ускладнення.

Також слід підготувати детальні висновки профільних лікарів та результати апаратних діагностик, серед яких аудіометрія чи спірографія.

У старій медичній картці записані хвороби й травми з раннього віку, тож вона може підтвердити хронічні діагнози,

– зазначив фахівець.

Внесення даних до електронної системи ЕСОЗ

Перед візитом на комісію фахівці наполегливо радять звернутися до сімейного чи лікуючого лікаря з проханням внести всі паперові довідки до ЕСОЗ. Це гарантія того, що лікарі не припустяться прикрих помилок під час визначення придатності. Цифрова база значно мінімізує вплив людського фактора.

За словами Євгена Филипця, пункт 3.3 Наказу Міністерства оборони України №402 вказує: своєчасне внесення записів до Електронної системи охорони здоров'я та офіційна письмова фіксація переданих документів юридично зобов'язують комісію надати їм належну правову оцінку.

Це формує надійну доказову базу для захисту прав, якщо постанову доведеться оскаржувати у ВЛК вищого рівня або через суд.

Кому потрібно проходити ВЛК

Нагадаємо, під час мобілізації медогляд мають проходити військовозобов'язані громадяни. Зокрема ті, хто отримав офіційне направлення від ТЦК. ВЛК також визначає ступінь придатності до служби чоловіків, які перебувають на військовому обліку та колись мали статус обмежено придатних.

Водночас військовозобов'язані з відстрочкою або бронюванням не потребують проходження медичної комісії. Рішення ВЛК про придатність до служби дійсне один рік.

Огляд також можуть проводити військовослужбовцям, які отримали направлення через стан здоров'я, поранення, захворювання, або коли їм необхідно визначити придатність до подальшої служби.