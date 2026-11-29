Какие медицинские справки необходимо собрать заранее

Для гарантии успешного заключения ВВК во время призыва важно заранее качественно подготовить документы о состоянии здоровья. Обязательные анализы, выписки и внесение данных в Электронную систему здравоохранения – это то, что должен сделать сам военнообязанный, чтобы осмотр врачей прошел без проблем. Об этом рассказал военный адвокат Евгений Филипец на своей странице в инстаграме.

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Как рассказал эксперт, каждый, кто проходит военно-медицинскую комиссию, обязательно сдает общие анализы крови и мочи, тесты на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C. Также врачи должны определить группу крови и резус-фактор. При необходимости врачи направляют человека на дополнительные обследования, в частности ЭКГ, УЗИ, компьютерную томографию или МРТ.

﻿﻿Вы имеете право представить комиссии свои медицинские документы. Согласно положению о ВВК, их необходимо предоставить до начала осмотра– отметил адвокат.

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При таких условиях ВВК обязана полностью учесть предоставленные документы и цифровые данные при вынесении постановления.

Как уточняет Евгений Филипец, важную роль на медицинской комиссии играют выписки из амбулаторных и стационарных карт, где зафиксированы:

жалобы на здоровье;

перенесенные операции;

официальные диагнозы по международной классификации;

возможные осложнения.

Также следует подготовить подробные заключения профильных врачей и результаты аппаратных диагностических исследований, в том числе аудиометрии или спирографии.

В старой медицинской карте записаны болезни и травмы с раннего возраста, поэтому она может подтвердить хронические диагнозы– отметил специалист.

Внесение данных в электронную систему ЕСОЗ

Перед визитом в комиссию специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к семейному или лечащему врачу с просьбой внести все бумажные справки в ЭСОЗ. Это гарантия того, что врачи не допустят досадных ошибок при определении годности. Цифровая база значительно минимизирует влияние человеческого фактора.

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По словам Евгения Филипца, пункт 3.3 Приказа Министерства обороны Украины № 402 гласит: своевременное внесение записей в Электронную систему здравоохранения и официальная письменная фиксация переданных документов юридически обязывают комиссию дать им надлежащую правовую оценку.

Это формирует надежную доказательную базу для защиты прав, если постановление придется обжаловать в ВВК более высокого уровня или через суд.

Кому необходимо проходить ВВК

Напомним, во время мобилизации медицинский осмотр должны проходить военнообязанные граждане. В частности, те, кто получил официальное направление от ТЦК. ВВК также определяет степень годности к службе мужчин, состоящих на воинском учете и ранее имели статус "ограниченно годных".

В то же время военнообязанные с отсрочкой или бронированием не требуют прохождения медицинской комиссии. Решение ВВК о годности к службе действует один год.

Осмотр также может проводиться военнослужащим, получившим направление по состоянию здоровья, из-за ранения, заболевания, или когда им необходимо определить годность к дальнейшей службе.