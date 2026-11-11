Раніше списували, тепер передаватимуть на благодійність: які правила готують для магазинів

Верховна Рада уперше розглянула законопроєкт, який дозволяв би торгівельним мережам отримають законний механізм безоплатної передачі безпечних непроданих продуктів на благодійність. У таких правових змінах об'єднано понад 20 регламентів Європейського Союзу.

Що змінює законопроєкт про оновлення аграрного законодавства відповідно до вимог ЄС

Народні депутати у першому читанні ухвалили законопроєкт, що передбачає посилення контролю за здоров'ям тварин і безпечністю харчових продуктів. Проте це не єдині новації, адже зміни пропонують передавати продукти на благодійність законним шляхом. Про це йдеться в картці законопроєкту №15058-д.

За відповідні зміни проголосували 245 народних депутатів. Проєкт закону позначено як євроінтеграційний – він запроваджує державне регулювання агропродовольчого сектору.

Якщо законопроєкт підтримають у другому читанні й в цілому, то оператори ринку матимуть право безоплатно віддавати безпечні продукти на благодійність.

Також буде встановлено правила безпечного повторного використання вторинного пластику.

Також планується, що загальний закон про державний нагляд узгодять зі спеціальним законом про держконтроль харчових продуктів і ветеринарії.

Важливо! В законопроєкт також виконує рекомендації Єврокомісії за результатами двостороннього скринінгу, які увійшли до Звіту про прогрес України за 2025 рік.

Як саме визначається, що продукт безпечний для споживання

Держпродспоживслужба не наділена повноваженнями щодо офіційного тлумачення норм законодавства, надання правових висновків стосовно законопроєктів або оцінки їх відповідності законодавству. Але в коментарі 24 Каналу у службі пояснили, як саме визначити, що харчовий продукт не справляє шкідливого впливу на здоров'я людини та є придатним для споживання. Це особливо важливо з огляду на те, що на благодійність, відповідно до законопроєкту, будуть передавати продукти, які не придбали та які підлягають списуванню.

Так споживачам радять звертати увагу на:

вид маркування щодо строку придатності ("вжити до" або "краще спожити

до");

дотримання виробником і продавцем умов зберігання, зокрема температурного режиму;

цілісність упаковки;

відсутність ознак псування (нехарактерний запах, зміна кольору, консистенції, наявність плісняви тощо).

Остаточний висновок щодо безпечності конкретного продукту залежить від сукупності факторів, визначених законодавством, а не виключно від дати, зазначеної на упаковці,

– пояснили в Держпродспоживслужбі.

Також фахівці додали: якщо харчові продукти потребують спеціальних умов зберігання та/або умов використання, такі умови мають бути зазначені в інформації про продукт.

Нагадаємо, ініціатори законопроєкту пропонують створити фудбанки з продуктів магазинів. Йдеться про ті харчі, які майже досягли терміну придатності, але ще безпечні для споживання.

Впровадження європейських норм безпеки харчових продуктів передбачає контроль за якістю та відповідне зберігання продуктів, які можуть бути надані безкоштовно.