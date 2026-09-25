П'яний та без прав: водій серйозно порушив правила дорожнього руху й скоїв ДТП

У Чернігові ввечері 24 вересня сталося ДТП на перехресті вулиць Героїв Чорнобиля та Ігоря Алєксєєва. Два легковики зіштовхнулися, через те, що водій одного з них проїхав на червоний сигнал світлофору.

Порушнику загрожує суворий штраф

Два легковики постраждали в дорожньо-транспортній пригоді у Чернігові. Водій Daewoo Lanos проїхав на червоне світло та врізався у Nissan Leaf. Тест показав у порушника перевищення допустимого значення проміле у 8 разів. Про це написали в патрульній поліції області.

Керування у стані алкогольного сп'яніння – це не єдине порушення 48-річного керманича. Як з'ясувалося, в нього не було посвідчення, чоловік не мав права керувати автомобілем. Попри це порушник ще й знехтував заборонним сигналом світлофора.

У цей час перехрестя на зелений сигнал перетинав Nissan Leaf із причепом. Таким чином два авто зіткнулися. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Під час спілкування з керманичем Daewoo Lanos поліцейські помітили у нього зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов тест на місці, результат – 1,66 проміле,

– повідомили патрульні.

За скоєння трьох серйозних порушень інспектори склали на керманича протоколи за трьома статтями Кодексу про адмінправопорушення:

за керування у стані сп'яніння;

спричинення ДТП;

керування без відповідних документів.

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За подібні правопорушення передбачено штраф у розмірі від 17 000 гривень із позбавленням права керування. Окреме покарання чоловіку загрожує за їзду без посвідчення.

Водія негайно відсторонили від кермування, а його автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Нагадаємо, в Україні поки що не діє система штрафних балів для водіїв. Але це питання залишається на рівні законодавчих пропозицій. За одним із законопроєктів пропонують встановити ліміт 15 балів для водіїв зі стажем понад рік і 10 балів для новачків.

Також зроблено перший крок до посилення відповідальності для водіїв, які систематично порушують ПДР. Зокрема, пропонується диференціювати покарання залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість – окремі рівні відповідальності можуть встановити за перевищення на 20, 40, 60 та 80 кілометрів на годину.