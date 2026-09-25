Нарушителю грозит суровый штраф

Два легковых автомобиля пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Чернигове. Водитель Daewoo Lanos проехал на красный свет и врезался в Nissan Leaf. Тест показал, что у нарушителя уровень алкоголя в крови превышал допустимое значение в 8 раз. Об этом сообщили в патрульной полиции области.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения – это не единственное нарушение 48-летнего водителя. Как выяснилось, у него не было удостоверения, мужчина не имел права управлять автомобилем. Несмотря на это, нарушитель еще и проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

В это время перекресток на зеленый сигнал пересекал Nissan Leaf с прицепом. В результате произошло столкновение двух автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Во время беседы с водителем Daewoo Lanos полицейские заметили у него внешние признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел тест на месте, результат – 1,66 промилле,

– сообщили патрульные.

За совершение трех серьезных нарушений инспекторы составили на водителя протоколы по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях:

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за вождение в состоянии опьянения;

за причинение ДТП;

вождение без соответствующих документов.

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За подобные правонарушения предусмотрен штраф в размере от 17 000 гривен с лишением права управления транспортным средством. Отдельное наказание мужчине грозит за вождение без водительского удостоверения.

Водителя немедленно отстранили от управления, а его автомобиль эвакуировали на штрафную стоянку.

Напомним, в Украине пока не действует система штрафных баллов для водителей. Но этот вопрос остается на уровне законодательных предложений. Согласно одному из законопроектов, предлагается установить лимит в 15 баллов для водителей со стажем более года и 10 баллов для новичков.

Также сделан первый шаг к ужесточению ответственности для водителей, систематически нарушающих ПДД. В частности, предлагается дифференцировать наказание в зависимости от того, насколько водитель превысил допустимую скорость – отдельные уровни ответственности могут быть установлены за превышение на 20, 40, 60 и 80 километров в час.